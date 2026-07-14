Kubo buscará la rentabilidad tras proceso de integración con Crédito Maestro

La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Kubo Financiero se prepara para entrar en una nueva etapa de crecimiento enfocada en la rentabilidad y la generación de utilidades, una vez que concluya el proceso regulatorio derivado del cambio de control de la institución, mencionó Gerardo Piña, quien sería el próximo director general de la entidad, durante el evento Open Finance 2050.

Kubo atraviesa un proceso de integración con Crédito Maestro, operación con la que ambas instituciones buscan fortalecer su presencia en el mercado mexicano de ahorro y financiamiento digital.

Durante su participación en el foro, Piña aclaró que aún no asume formalmente la dirección general debido a que el cambio de control permanece sujeto a las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Hoy, en este proceso de cambio de control, Kubo está entrando a un segundo nivel. Como startup vivimos a través de olas de inversión, pero ahora el reto es cuidar la rentabilidad del negocio”, señaló.

Las declaraciones ocurren luego de que diversos medios reportaran que Kubo Financiero y Crédito Maestro, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), avanzan en una operación valuada en alrededor de 610 millones de pesos.

De concretarse, Kubo aportaría su licencia como Sofipo y su plataforma tecnológica, mientras que Crédito Maestro sumaría capital, capacidad comercial y experiencia en el negocio de crédito de nómina.

Piña explicó que esta nueva etapa implica dejar atrás un modelo de crecimiento sustentado en sucesivas rondas de inversión para evolucionar hacia una institución capaz de financiar su expansión con la generación de utilidades.

“Un negocio tiene que evolucionar, tiene que crecer, pero siempre pendiente de la rentabilidad. No puedes estar viviendo becado, esperando la siguiente ronda de inversión. La esencia del negocio es generar rendimientos y utilidades”, afirmó.

El directivo añadió que esta transformación responde a la maduración de una institución que nació hace casi 14 años como una de las primeras plataformas financieras completamente digitales del país y que ahora busca consolidarse como una entidad financiera de largo plazo.