Las visas de EU han sido convertidas en misiles

La trama principal de la película El ángel exterminador de Luis Buñuel ocurre cuando los invitados a una cena no logran salir de la casa sin la existencia de coacción alguna.

Tal parece que la relación diplomática entre México y Estados Unidos quedó paralizada desde el 29 de abril pasado, día que se hizo pública la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos del gobernador de Sinaloa Rocha Moya y nueve funcionarios más. La relación se ha erosionado súbitamente desde ese momento.

El lunes, por ejemplo, el director de la DEA Terry Cole comentó que la “peligrosa conexión” entre los cárteles y el Gobierno de México “son inseparables”.

La frase de Cole refleja la dimensión de la crisis en la relación bilateral entre Estados Unidos y México.

El Gabinete de Seguridad respondió que las palabras del director de la DEA “carecen de sustento”.

La negación pública sobre un supuesto suceso puede llegar a desvirtuar la comprensión de la opinión pública, pero no altera en lo más mínimo los efectos que producirá el suceso en la realidad.

Gobernar no solo se trata de convencer a la sociedad de que lo que dice la presidenta ocurrió.

Por ejemplo, el 7 de abril la presidenta Sheinbaum descalificó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés), elaborado por un comité de expertos que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas.

La presidenta de México señaló que el comité de expertos no forma parte de la ONU. La realidad es que sí forma parte de la ONU; el hecho de que sean independientes no significa que no estén vinculados a Naciones Unidas.

Pero lo más grave fue que la presidenta negó que en México se pudieran estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.

El comité no la señaló a ella en particular como responsable directa, son, como todo parece indicar, un conjunto de policías municipales y políticos, entre otros, vinculados a narcotraficantes.

Negar la realidad puede llegar a representar un incentivo para que el crimen organizado continúe desarrollando alianzas con servidores públicos.

AMLO convirtió al embajador estadounidense Ken Salazar en una especie de subsecretario para América del Norte de la SRE. El desinterés institucional de AMLO por la política exterior lo llevó a tomar la decisión de desaparecer el puesto de subsecretario. No lo necesitaba. Lo único que AMLO necesitaba era domesticar a Salazar.

AMLO viajó a Washington para abrazar a Trump, agradecerle por su trato a los mexicanos y plantearle el siguiente acuerdo: “Yo le pongo a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y acepto, de facto, un acuerdo de tercer país seguro, a cambio de que usted no cuestione mis decisiones con las que daré un golpe al poder Judicial”.

El Departamento de Estado solo tuvo que suspender visas a un grupo de servidores públicos mexicanos para detonar una crisis sin control de daños en México cuyo principal componente es el rasgo amoral de los hoy perjudicados.

Sin control de daños todos los días serán 29 de abril.

Ni Marina del Pilar Ávila ni Ruben Rocha Moya han tenido la inteligencia de renunciar a sus cargos por cuestión ética. Su estética resulta tan grotesca que genera un componente de frustración para los ciudadanos que esperan de ellos una buena gestión. ¿A cuántos más les cancelaron sus visas?

Nunca nadie convirtió las visas en misiles de largo alcance. No es necesario violar la soberanía para poner de rodillas a gobernantes que, para que los perdone Estados Unidos, se ofrecen como delatores.