Brasil avala elevar mezcla de etanol en gasolina

El Consejo Nacional de Política Energética (Cnpe) de Brasil aprobó este martes (14), una resolución que eleva temporalmente, de 30 a 32% (E32), el porcentaje obligatorio de la mezcla de etanol anhidro añadido a la gasolina comercializada en todo el territorio nacional. Según el Ministerio de Minas y Energía (MME), la medida tendrá 180 días, con posibilidad de extensión, una vez, para el mismo periodo.

La colegiata, encargada de asesorar a la Presidencia de la República para la formulación de políticas y directrices del sector energético, programó una reunión para el martes por la mañana tras una serie de aplazamientos.

Según la cartera, la medida hará que el país deje de importar 900 millones de litros de gasolina al año. La decisión, dijo el gobierno, considera la volatilidad en el mercado mundial de petróleo y combustible.

"En este contexto, el uso de una mayor proporción de etanol producido en el país busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y permitir la mayor presencia de este biocombustible en la matriz energética brasileña", dijo la cartera en una nota.

Según el Ministerio, la adopción del E32 fue subvencionada por estudios técnicos realizados en el marco de la aplicación de la Ley del combustible del futuro.

Las pruebas, coordinadas por la cartera y ejecutadas por el Instituto Tecnológico de Mauá (IMT), evaluaron el rendimiento de la nueva mezcla en vehículos ligeros y motocicletas representativas de la flota nacional.

En el transcurso de las pruebas, se analizaron aspectos como el rendimiento, el manejo, el arranque en frío, el consumo de combustible y las emisiones, tanto en un entorno de laboratorio como en condiciones reales de uso.

Según los resultados, el uso del E32 mostró un comportamiento equivalente al observado con mezclas de menor contenido de etanol, sin impactos relevantes en el funcionamiento de los vehículos, incluidos los equipados con motores no flexibles.