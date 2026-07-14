Ulises Lara renuncia a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR

Ulises Lara López presentó este martes su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución.

Según información obtenida por El Economista, la dimisión fue presentada por el propio funcionario. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había informado quién ocuparía su lugar.

Lara había asumido el cargo el 2 de enero de 2026, luego de ser designado por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, por lo que permaneció poco más de seis meses al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Al anunciar su nombramiento a principios de año, el funcionario señaló en redes sociales que agradecía la confianza de la titular de la FGR y aseguró que trabajaría "por la justicia".

Su salida ocurre en un momento en el que mantiene abiertas investigaciones de gran relevancia, entre ellas las relacionadas con el caso de Ismael "El Mayo" Zambada, el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, y las indagatorias derivadas de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Lara López es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una maestría en Gestión y Dirección Pública Municipal por la Universidad Carlos III de España, otra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM y un doctorado en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.

A lo largo de su carrera también se desempeñó como director general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), director ejecutivo en el Instituto de Vivienda (INVI) y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Su nombramiento como fiscal interino de la Ciudad de México generó controversia en 2024, debido a que obtuvo su cédula profesional como licenciado en Derecho el mismo día en que asumió el cargo, hecho que fue cuestionado por organizaciones de abogados.

El mencionado ha sido cercano de Ernestina Godoy pues durante el paso de esta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue coordinador de asesores y vocero de la institución. En enero de 2024 asumió como encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, tras la salida de Godoy, quien no fue ratificada por el Congreso local.