El enfoque de la Fed de mantener “reservas amplias” es un punto central

La forma en que la Reserva Federal ha implementado la política monetaria en Estados Unidos durante casi dos décadas será revisada por uno de los grupos de trabajo creados por el presidente del banco central, Kevin Warsh, aunque un regreso completo al esquema previo a la crisis financiera global parece poco probable, dijo el funcionario este martes ante el Congreso.

En su primera comparecencia ante legisladores desde que asumió la presidencia de la Fed a finales de mayo, Warsh señaló ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que la revisión de las políticas que rigen el balance de 6.8 billones de dólares del banco central incluirá un análisis del llamado régimen de “reservas amplias”, el cual requiere que la institución mantenga elevadas tenencias de bonos.

“Se preguntará: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ese régimen y cuáles son las alternativas?”, dijo Warsh durante su discurso de apertura ante el comité, el primero de dos días consecutivos de comparecencias en el Capitolio. Hoy acudirá al Comité Bancario del Senado.

Más adelante, sin embargo, advirtió que no espera un retorno al sistema vigente cuando llegó a la Reserva Federal en el 2006.

“No creo que podamos volver exactamente a la situación en la que estábamos cuando llegué a la Reserva Federal en el 2006, pero sí considero que existen otros equilibrios sostenibles que podemos alcanzar”, afirmó.