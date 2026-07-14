Disciplina en gasto, más ingresos y reforma a Pemex, necesarias para sanear finanzas públicas: IMEF

México necesita tener una mayor disciplina en su gasto público, además de incrementar sus ingresos e implementar reformas estructurales en cuanto a Petróleos Mexicanos (Pemex) para poder sanear sus finanzas públicas, consignó un análisis del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

A través de la recopilación de análisis realizados por diversos expertos, el IMEF señaló la necesidad de abordar estos temas en un año donde se busca, nuevamente, la consolidación fiscal y reducir el déficit a 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB), como lo ha planteado el gobierno.

“El IMEF alerta sobre la necesidad de sanear las finanzas públicas del país mediante una estrategia fiscal efectiva que combine disciplina en el gasto, aumento de ingresos, reformas estructurales en Pemex y en las pensiones, además de certidumbre jurídica”.

Del lado del gasto público, las presiones derivadas de rubros como el servicio de la deuda y las pensiones han generado que éste sea rígido, ya que aproximadamente 60% está comprometido en gastos obligatorios y fijos.

“Esto indica que el gobierno federal tiene que endeudarse más para pagarlos. Durante el 2024 el rubro que más aumentó fue el de los subsidios y transferencias. También aumentó la inversión fija en proyectos sumamente caros y que requieren partidas presupuestales permanentes. Ambos aumentaron a doble dígito en términos reales y llevaron al país a alcanzar un déficit de prácticamente 6% del PIB”, consignó el análisis.

El año pasado, aun con los fuertes recortes que se le hizo al gasto público, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) solo se redujeron a 4.8% del PIB ante el menor crecimiento económico y los apoyos a Pemex.

En este sentido, el IMEF consideró que este año el déficit fiscal vuelva a estar en ese nivel, por lo que el gobierno incumpliría nuevamente su meta.

“Este gasto excesivo ya generó una baja en la calificación de la deuda del gobierno federal y, de no lograrse reducir más, pudiera ocasionar la pérdida el grado de inversión de nuestra deuda por parte de las calificadoras de crédito”, aseveró el IMEF.

En este sentido, recomendó revisar la estructura del gasto público, establecer criterios técnicos de costo-beneficio en proyectos de infraestructura, mejorar la rendición de cuentas y transparencia, revisar programas de pensiones de algunas entidades y poner en espera nuevos programas sociales y sus aumentos.

Desconfianza pegó al ISR

En cuanto a los ingresos públicos, que se apoyan principalmente del pago de impuestos de los contribuyentes, el IMEF recordó que éstos se encuentran estancados desde hace tiempo y, en el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR), en este año la desconfianza le pegó.

“El principal riesgo proviene del ISR, la mayor fuente de ingresos tributarios del país. El ingreso por este impuesto disminuyó 5.8% real a mayo. La falta de inversión y la pérdida de empleos formales han deteriorado la recaudación”, consignó el IMEF.

En tanto, la recaudación de impuestos se ha sostenido por el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dos gravámenes que se relacionan con el consumo, lo queimplica un riesgo ante cualquier desaceleración económica que se pueda presentar y que afecte lo obtenido por estos impuestos.

Visión equivocada

Respecto a la insistencia de tratar de volver a Pemex una empresa autosuficiente, el IMEF señaló que el gobierno ha tenido una visión equivocada, ya que la petrolera continúa con pérdidas.

“Esta visión equivocada de la soberanía energética ha ocasionado que Pemex genere pérdidas por aproximadamente 100,000 millones de dólares entre el 2019 y el primer trimestre de este año. Refinar la poca gasolina que produce Pemex le cuesta a la empresa un mínimo de 10,000 millones de dólares anuales que los tiene que cubrir el gobierno federal, y que se podrían destinar a la vocación rentable de Pemex, la cual es extraer petróleo y venderlo en el mercado internacional”, agregó el IMEF.

Ante ello, consideran prudente abandonar la refinación de gasolinas en aquellas refinerías donde la actividad opera con pérdidas, además de volver a invertir en exploración y extracción del crudo, además de tratar de disminuir la plantilla laboral que se mantiene igual desde hace ocho años aún con las pérdidas.