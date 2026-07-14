BCE elige a 36 empresas de pago para prueba piloto

El Banco Central Europeo seleccionó a 36 proveedores de servicios de pago, entre ellos algunas de las mayores firmas financieras de la zona euro, para participar en el programa piloto de su proyecto de euro digital, informó el martes.

El BCE ha trabajado en el euro digital durante años, en parte para reducir la dependencia del bloque de proveedores de pago con sede en Estados Unidos, y espera realizar la primera emisión en el 2029, siempre que la legislación, largamente postergada, quede lista para finales de este año.

El piloto, previsto para comenzar en la segunda mitad del 2027, durará 12 meses y pondrá a prueba la funcionalidad técnica y los procesos operativos del euro digital, además de utilizarse para perfeccionar la experiencia del usuario, dijo el BCE en un comunicado.

Más de 50 empresas solicitaron participar en el piloto, y entre las 36 firmas seleccionadas figuran nombres destacados como Deutsche Bank y UniCredit, así como bancos digitales de rápido crecimiento como Revolut.

El piloto se llevará a cabo en el BCE y en 19 de los 21 bancos centrales de la zona euro, con la ausencia de Bulgaria y Malta.

“El piloto involucrará a personal del BCE y de los bancos centrales nacionales participantes, así como a comercios de e-commerce y a comercios que ofrecen servicios cotidianos en sus establecimientos”, dijo el BCE.

“El personal de los bancos centrales participantes tendrá la oportunidad de realizar pagos beta en euro digital de persona a persona y de persona a empresa”, agregó el BCE.