lnflación argentina toca menor nivel desde agosto de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1.9%, en línea con la tendencia descendente observada en los últimos meses. El dato mensual es el más bajo en 11 meses y logró quebrar el piso de los dos puntos por primera vez en el año. Hay que remontarse a agosto de 2025 para encontrar un número similar (1.9%).

Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en 33.5%, mientras que el acumulado de los primeros seis meses del año ascendió a 16.8%. Al instante de conocerse el dato de junio, Luis Caputo publicó un desagregado de los datos que difundió el INDEC y señaló, entre otras cosas, que “la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”. “La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025”, destacó.

“A nivel de divisiones, la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1.3%, en tanto Prendas de vestir y calzado registró una suba de 0.4%. Esta última división exhibió una variación de 11.9% interanual”, añadió Caputo. Por su parte, el presidente Javier Milei salió a felicitar al ministro de Economía. “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO”, escribió en un posteo en la red social X.

Según informó el organismo, la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4.2%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3.3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0.9%) y Prendas de vestir y calzado (0.4%).

Cuál era el pronóstico de consultoras

El Gobierno especulaba con la posibilidad de una nueva baja en el guarismo. El propio presidente Javier Milei se había hecho eco de las proyecciones del mercado que anticipan un índice de junio del 2% e incluso inferior.

“El REM pone el número en 2 o debajo de dos, lo cual sería una excelente noticia”, afirmó durante una entrevista con El Observador. La lectura del mandatario condecía con las estimaciones de las consultoras, que marcaban que la cifra de junio se ubicaría en torno al 1.8% y 1.9%, y con la inflación de la Ciudad de Buenos Aires publicada la semana pasada.

En su Estimación de Precios Minoristas (IPC-OJF), la consultora Orlando Ferreres había calculado un incremento mensual de los precios del 2.1% (la única que estimó más de 2%). Por su parte, C&T indicó que el IPC general para el GBA fue del 1.9%. “La variación de doce meses sería de 33.6%, algo superior al 33.2% de mayo”. Similar fue la medición de Equilibra, que consignó una variación del IPC general del 1.9 por ciento.