De la Espriella iniciará revisión técnica con el FMI

El Gobierno electo en Colombia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciarán una ruta de asistencia técnica para revisar las finanzas públicas del país. Esta decisión resultó de un encuentro que el vicepresidente entrante, José Manuel Restrepo, sostuvo con el subdirector gerente del FMI, Niguel Clarke, en Washington.

Esta hoja de ruta tendrá el objetivo de fortalecer el diagnóstico fiscal, recuperar la confianza de los mercados y tomar decisiones económicas que estén fundamentadas en el rigor técnico y sean transparentes.

Esto se dio luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, expuso la importancia de conocer el estado real de las finanzas públicas de Colombia, así como de "depurar las cifras fiscales, validar obligaciones del Estado e identificar los principales riesgos presupuestales que recibirá el nuevo Gobierno".

La delegación colombiana tuvo contacto directo con la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, quien mostró su interés por acompañar esta etapa de asistencia durante el proceso de transición de mando entre De la Espriella y Gustavo Petro.

Restrepo aseguró que el Gobierno entrante "tiene una convicción clara: no se puede construir el futuro sobre la incertidumbre. Por eso, trabajaremos de la mano del FMI para fortalecer el diagnóstico de las finanzas públicas, recuperar la estabilidad macroeconómica...".