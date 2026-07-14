Lionel Messi sigue su rol estelar con Argentina en Estados Unidos

Que Lionel Messi haya fichado en el futbol de la MLS desde el 2023 tiene mucha razón de ser, si se mira bajo la lente del Mundial de Norteamérica. Cinco años después de anunciarse a Estados Unidos como la sede mundialista más importante, las piezas siguen acomodándose para tener a su estrella en los partidos de eliminación directa.

El dorsal 10 es legendario, el máximo goleador de Argentina en los mundiales, disputa sus partidos como en casa, cobijado durante tres años por el Inter Miami. El público estadounidense se quedó sin Selección, pero les queda Messi, siendo imán para fans del continente americano completo y de España, donde formó su legado con el Barcelona.

'Messidependencia' ya es un término futbolístico incluido en diccionarios. Su imagen y estadísticas le garantizan una remuneración anual total de 28,3 millones de dólares con el Inter, es decir, el jugador mejor pagado de la liga. Para la FIFA, Messi representa ventas de boletos, audiencia y compra de mercancía.

Messi fue parte responsable de que Argentina haya asegurado su lugar en las semifinales tras vencer a Suiza por 3-1 en la prórroga, en el partido de cuartos de final disputado en el Kansas City Stadium. Dio la asistencia para el primer gol de Argentina, mientras que De Paul fue titular y desempeñó un papel clave en el mediocampo para los vigentes campeones del mundo. Ese partido también fue noche histórica para Messi, pues amplió su récord al disputar su encuentro número 32 en el Mundial y se convirtió en el primer jugador en la historia del torneo en alcanzar las 10 asistencias en la competición.

Messi, quien participa en la Copa del Mundo por sexta vez, cuenta con una estructura de ingresos equilibrada. Como eje táctico de la selección argentina, los ingresos totales de Lionel durante el último año alcanzaron los 140 millones, situándolo en el tercer puesto de la lista de Forbes de los deportistas mejor pagados del mundo. De esa cifra, tanto sus ingresos dentro como fuera del campo ascendieron a 70 millones. Aunque su salario anual garantizado en el Inter Miami CF es de solo 28.3 millones, el contrato incluye diversos derechos y beneficios a largo plazo. Por ejemplo, los acuerdos exclusivos de reparto de ingresos entre la MLS y plataformas como Adidas y Apple TV han incrementado considerablemente el valor real del contrato.

Messi es el protagonista de campañas de marketing en torno al torneo, apareciendo en anuncios de Adidas (junto a Bad Bunny y Timothée Chalamet) y Michelob Ultra (con Christian Pulisic y Billy Bob Thornton). Además, Lowe’s vende una figura inflable de Messi de diez pies de altura por 99 dólares.