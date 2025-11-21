Paramount, Comcast y Netflix presentan sus ofertas para comprar Warner Bros Discovery

Warner Bros Discovery ha recibido ofertas preliminares de compra de sus competidores Paramount Skydance, Comcast y Netflix, dijo este jueves una fuente familiarizada con el asunto, dando inicio a una posible venta del centenario estudio de Hollywood.

Las ofertas preparan el terreno para una importante consolidación en la industria de los medios de comunicación y determinarán el futuro de activos tan preciados como HBO, la filmoteca de Warner Bros y el universo de DC Comics.

Se espera que Paramount puje por la totalidad de Warner Bros Discovery, incluidas sus cadenas de televisión por cable. La oferta de Paramount está respaldada por el accionista mayoritario del estudio, el multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo.

La posible combinación mejoraría la presencia de Paramount en las salas de cine, lo que le daría una cuota del 32% del mercado de salas norteamericano, según Comscore, y reforzaría su servicio de "streaming" al combinar HBO Max con Paramount+.

Reuters informó en exclusiva de que el consejo de Warner Bros Discovery rechazó una oferta mayoritariamente en efectivo de casi 24 dólares por acción, valorándola en 60,000 millones de dólares, y anunció públicamente que evaluaría opciones estratégicas para el estudio.

La matriz corporativa de NBCUniversal, Comcast, está interesada en los estudios de cine y televisión de Warner Bros y en HBO, cuyos personajes, entre ellos Superman y Batman, reforzarían su negocio teatral y de "streaming" y sus parques temáticos.

La cuota de mercado de los estudios fusionados en las salas norteamericanas superaría el 43%, según Comscore.

Netflix también está cortejando los estudios y el negocio de "streaming" de Warner Bros, con el objetivo de acceder a su extensa filmoteca y a franquicias de entretenimiento consolidadas, como "Harry Potter" y "El Señor de los Anillos".

Warner Bros Discovery anunció previamente sus planes de dividirse en dos empresas que coticen en bolsa, separando sus estudios y su negocio de "streaming" de sus redes de televisión de pago, en declive.

Warner Bros Discovery no respondió inmediatamente a la petición de Reuters de hacer comentarios. Comcast y Paramount Skydance declinaron hacer comentarios. Netflix paracomentarios. The New York Times fue el primero en informar de la noticia.