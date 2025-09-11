Paramount prepara la adquisición de Warner Bros.

Las acciones de Warner Bros Discovery ganaron 28.8% este jueves en Wall Street, a 16.16 dólares cada una, llegando a una capitalización de mercado de 40,000 millones de dólares, según Companies Market Cap.

Ello, después de que Paramount Skydance anunció que prepara una participación mayoritaria en efectivo por Warner Bros Discovery que cuenta con el respaldo de la familia Ellison, según el Wall Street Journal. Después del anuncio las acciones de Paramount subieron 15.15% a 27.46 dólares.

La oferta será por la totalidad de la compañía, incluyendo sus canales de cable y su estudio cinematográfico, según el informe, que se publica pocas semanas después de que Skydance, la empresa de David Ellison, adquiriera Paramount Global por 8,400 millones de dólares. David Ellison es hijo del dueño de Oracle, Larry Ellison.

La posible oferta subraya las crecientes presiones de consolidación en el sector de los medios, a medida que los actores tradicionales compiten por ganar escala y ventaja en el streaming en medio de una disminución de la audiencia televisiva y el aumento de los costos del contenido.

Después de la fusión de Paramount con Skydance Media, David Ellison ha estado buscando una forma de fortalecer la oferta cinematográfica de la compañía y sus ambiciones de transmisión mientras reduce costos y reestructura su servicio Paramount+.

Una fusión de este tipo podría enfrentarse al escrutinio antimonopolio. Pero es probable que Larry Ellison, cuya participación del 40% en el gigante de la nube Oracle lo haya catapultado al segundo puesto en la lista mundial de multimillonarios, aproveche su enorme riqueza y su influencia política en Washington para cerrar el acuerdo.

Tanto Wells Fargo como CFRA elevaron sus precios objetivo para Warner a 14 dólares desde 13 dólares.

Wells Fargo mantuvo una calificación de Equal Weight, citando el potencial atractivo del segmento de Estudios y Redes de la compañía para fusiones y adquisiciones. (Con información de agencias)