FEMSA confirma despidos en su fintech Spin

Monterrey, Nuevo León. El director general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, confirmó que hubo recortes de personal en Spin, su plataforma de servicios financieros digitales, como parte de ajustes derivados de una mayor integración con OXXO.

“Lo que pasa es que lo estamos pegando más a OXXO y, como siempre, cuando hay ese tipo de cambios, pues hacemos ajustes, pero eso de todo. despidos”, sostuvo sin detallar el número de puestos de trabajo recortados.

Si bien, reconoció que “sí hubo algunos despidos”, destacó que fueron dentro de los parámetros normales y no se comparan con los recortes que realizan otras empresas.

Tras su asistencia a la presentación del libro “Eugenio Garza Lagüera: Liderazgo con propósito”, el directivo destacó que esta división de negocio tiene un buen desempeño.

“Spin va creciendo, sigue muy bien”, subrayó.

El viernes pasado se dio a conocer que Fomento Económico Mexicano (FEMSA), propietaria de la cadena de tiendas minoristas OXXO y de Coca-Cola FEMSA, recortó alrededor de 1,300 puestos en su unidad de servicios financieros digitales.

En la reciente conferencia con analistas, con motivo de la presentación de su reporte del cuarto trimestre de 2025, Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera explicó que atraviesan un proceso de reestructura más plana y eficiente, el cual contempla reenfocar su estrategia digital para maximizar el potencial de su plataforma fintech con la cadena de tiendas OXXO.

Agregó que la mayor alineación entre ambas líneas de negocio permitirá fusionar talento digital y físico, así como sus capacidades y formas de trabajar.

Lo anterior permitirá reforzar su propuesta omnicanal, integrando pagos, servicios, lealtad y datos en la experiencia de la tienda, lo cual se traducirá en ahorros y eficiencias.

Como parte de estos nuevos planes, anunció que pausará la solicitud de licencia bancaria, uno de los proyectos que había revelado el año pasado.

“Los beneficios derivados de esta mayor eficiencia se irán manifestando durante este año, alcanzando su potencial pleno en 2027 y hacia adelante”, expuso en su reporte del cuarto trimestre del 2025.

Spin by OXXO cerró el cuarto trimestre de 2025 con 16.1 millones de usuarios, lo que representó un crecimiento de 22.7% respecto al mismo periodo de 2024.

Los usuarios activos representaron 65.1% del total, llegando a 10.5 millones, mientras que las transacciones mensuales promedio crecieron 54.2%, a 98 millones.