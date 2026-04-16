OXXO se expande en Colombia: abre una tienda cada tres días

En medio de un amplio plan de expansión, OXXO Colombia acelera su presencia con la apertura de una tienda cada tres días y la meta de superar 700 puntos de venta. La cadena no solo le apuesta al crecimiento físico, sino también a convertirse en un actor clave en servicios financieros. Su director general, Andrés Morales, detalló cómo avanzan en cobertura y el giro hacia servicios 24/7 que buscan integrar a más colombianos al sistema financiero.

Morales cuenta con una trayectoria de 15 años en OXXO. Viene de ocupar los roles de director comercial de OXXO Latam, líder senior de la unidad de negocio de canal tradicional y gerente senior de desarrollo de nuevos negocios en diferentes verticales.

¿Cada cuánto están abriendo tiendas?

Hoy tenemos ya poco más de 630 tiendas en la base total del negocio. 70% de las tiendas se ha aperturado en los últimos tres años, y nosotros estamos aquí desde 2009. Hoy estamos abriendo tiendas a un ritmo de una tienda cada tres días. En promedio, estamos abriendo entre 10 y 12 tiendas por mes en lo que va del primer trimestre del año.

¿Qué balance de tiendas tienen de 2025 y cuántas proyectan este año?

El 2025 fue para nosotros un año de muchos logros, histórico. Cerramos rompiendo el hito de la tienda 600. Fue para nosotros uno de los hitos más esperados, así como la apertura de cerca de 90 tiendas el año pasado. Para este año, estoy estimando que pudiéramos, como meta, rebasar la tienda 700.

¿Planean llegar a alguna nueva ciudad?

Seguramente este año estaremos explorando ciudades principales. De ellas, lo que nos estaría faltando en este momento sería, tal vez, Cartagena. Estamos volteando a ver Cartagena con interés. Ya estamos en Barranquilla, entonces, hace sentido también en el corredor poder llegar hasta Cartagena en algún momento de este año o el próximo.

¿Cuánto tráfico suelen tener las tiendas de OXXO?

A nivel sistema OXXO, en promedio nuestras tiendas tendrán mensualmente, hablando del sistema global que tenemos, entre 16,000 y 18,000 clientes mensuales. El caso particular de Colombia es una variable interesante, porque es donde el sistema OXXO tiene más tráfico por medio por tienda.

Hoy estamos en los rangos de los 19,000 clientes mensuales, y por la base de clientes que tenemos, nos da la oportunidad de atender cerca de 10 millones de personas todos los meses. Eso es 20% de la población de Colombia, prácticamente.

Ustedes también anunciaron que OXXO empezará a operar como puntos de corresponsalía, ¿en qué consiste esta iniciativa?

Ese para mí es uno de los logros más contundentes que hemos tenido desde el año pasado, y se refuerza un poco este año. Hoy ya podemos pagar más de 1,500 servicios en las tiendas, servicios públicos, privados; podemos hacer pagos de comparendos, pagos múltiples.

Y este año, particularmente, hace un par de meses, acabamos de integrar la funcionalidad de corresponsalías. ¿Qué significa eso? Que todos los usuarios, los clientes, en todos los 365 días del año, 24 horas, siete días a la semana, pueden ir a hacer depósitos en nuestras tiendas. Retiros todavía no están disponibles, pero vendrán más adelante en el año.