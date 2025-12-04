Clientes de Banorte ya podrán hacer depósitos y retiros en tiendas Oxxo de todo México

El banco mexicano Banorte comenzará a ofrecer sus servicios bancarios en las tiendas de conveniencia Oxxo del país, dijo este jueves la empresa matriz de Oxxo, Femsa.

Los clientes podrán realizar depósitos en efectivo en las cuentas de Banorte y pagos con tarjeta de crédito en las tiendas Oxxo durante un horario ampliado, incluidos los fines de semana.

Según Femsa, Banorte opera actualmente más de 44,000 puntos de servicio en todo el país, lo que la convierte en la red bancaria más extensa del sistema financiero mexicano.

En los últimos meses, Oxxo se ha asociado con otros bancos para ofrecer servicios de depósito en efectivo, entre ellos el brasileño Nubank.

INFORMACIÓN EN PROCESO...