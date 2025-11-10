Oi, en proceso de quiebra por segunda vez en 10 años

Este lunes, el séptimo Tribunal Mercantil de Río de Janeiro decretó la quiebra del gigante brasileño de telecomunicaciones Oi, junto a la suspensión de todas las acciones y ejecuciones contra el proveedor, así como también la prohibición de cualquier acto de disposición o gravamen de los bienes de los quebrados.

De acuerdo con lo informado, las actividades de la empresa continuarán de forma provisional bajo la gestión de la administración judicial. Será la firma Preserva-Ação la que desempeñará las funciones de administrador judicial de la empresa, además de asumir provisionalmente el cargo de gerente judicial. "Ya no hay sorpresas respecto al estado del grupo en reorganización judicial. Oi está técnicamente en quiebra", dijo la orden.

La firma se encuentra en su segundo proceso de reorganización judicial, que comenzó en marzo de 2023. La primera reorganización judicial de la empresa duró desde 2016 hasta 2022.

Además de la quiebra, el juez ordenó congelar todos los ingresos de la venta de activos de la segunda reorganización judicial. Entre las razones citadas para respaldar la decisión judicial estarían el incumplimiento del plan de reorganización judicial aprobado por acreedores y ratificado por el tribunal en 2024, junto a la acumulación de deudas extrajudiciales.

Desde el tribunal, señalaron que el incumplimiento comenzó en marzo de este año y "no se trató solo de las obligaciones concursales que no se cumplieron. Esto es solo la punta del iceberg. Poco hay que añadir, dado que el propio deudor admitió que, a octubre de 2025, tenía una deuda extraconcursal de 1,500 millones de reales brasileños (282 millones de dólares)”.

Las acciones comunes de Oi bajaron 35.7%, a 0.17 reales brasileños (0.032 dólares), y las acciones preferentes cayeron 34.7% a 3.04 reales brasileños.