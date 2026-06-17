El nuevo MICE: experiencias que fortalecen equipos y generan impacto

El Turismo de Reuniones (MICE, por sus siglas en inglés) ya no solo busca solamente destinos para reuniones, congresos o viajes de incentivo y organizaciones, hoy en día estas experiencias también son espacios capaces de generar conexiones reales entre personas, el entorno y la cultura local.

En ese sentido, Perú se posiciona como un escenario ideal para el desarrollo de este tipo de experiencias. Sus propuestas no solo fortalecen el trabajo en equipo y promueven el intercambio cultural, sino que también generan un impacto positivo y memorable en cada participante.

Dentro de la amplia y diversa oferta de destinos MICE que ofrece Perú, destacan aquellos espacios donde las experiencias trascienden el ámbito corporativo para poner en el centro a las personas.

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Arequipa: comunidades del Colca

El Valle del Colca es uno de los destinos más emblemáticos del Perú, sus impresionantes paisajes, su riqueza cultural y la calidez de sus comunidades lo convierten en un entorno ideal para experiencias corporativas con propósito.

Las comunidades locales del Colca ofrecen actividades que permiten a los grupos vivir un acercamiento auténtico a la cultura andina. Los participantes pueden integrarse en dinámicas comunitarias, conocer tradiciones ancestrales y compartir experiencias junto a los pobladores locales.

Estas actividades fortalecen valores como la colaboración, la empatía y el trabajo en equipo, elementos esenciales en los viajes de incentivo y encuentros corporativos. Además, generan un ambiente distinto al de los formatos tradicionales, permitiendo que los participantes se conecten desde una experiencia más humana y significativa.

Durante el recorrido por el Valle del Colca, los asistentes también podrán disfrutar de paisajes espectaculares y apreciar el majestuoso vuelo del cóndor.

Grupo disfrutando de las instalaciones del crucero en el Río amazonas

Cusco: Valle Sagrado

El Valle Sagrado se ha consolidado como uno de los principales destinos MICE del Perú gracias a su infraestructura, accesibilidad y privilegiado entorno natural. Sin embargo, más allá de sus hoteles y espacios para eventos, el verdadero valor del destino radica en las experiencias que conectan a los participantes con el territorio y sus comunidades.

Entre las actividades más destacadas se encuentran la plantación de árboles y los talleres de agricultura tradicional, donde los participantes aprenden técnicas ancestrales como pachamama o ritual hoja de coca.

Estas experiencias no solo fortalecen la conexión entre los colaboradores, sino que también les permiten valorar la cultura y el trabajo de las comunidades que los reciben.

Experiencias inmersivas y auténticas en la Amazonía

La Amazonía peruana ofrece un escenario incomparable de naturaleza, desconexión y riqueza cultural. Su biodiversidad, tradiciones ancestrales y hospitalidad convierten a esta región en un destino ideal para experiencias corporativas transformadoras.

Entre las actividades más representativas destacan los talleres de tejido, tallado, cerámica y bisutería elaborada con semillas naturales. A través de estas experiencias, los participantes pueden comprender cómo estas artesanías representan una importante fuente de sustento para las comunidades locales.

Como complemento, los programas incluyen espacios de intercambio cultural, presentaciones de danza y música tradicional, así como relatos de mitos y leyendas transmitidos de generación en generación.

En la Amazonía, cada actividad fortalece la conexión emocional de los participantes y promueve experiencias profundamente significativas.

Actualmente, las empresas buscan propuestas MICE capaces de inspirar, conectar y dejar huella en sus colaboradores. En ese sentido, Perú demuestra que el futuro de este segmento no solo depende de la infraestructura o la logística, sino también de la capacidad de crear vivencias auténticas, transformadoras y profundamente humanas.