Bolsa mexicana perfila quinto día consecutivo de ganancias; destacan acciones de Quálitas

Las bolsas de valores de México perfilan un día de avances esta mañana en la mitad de semana. Los índices locales suben por quinta jornada consecutiva en un mercado a la espera del primera anuncio de la Reserva Federal con Kevin Warsh como presidente.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.66% a 68,933.20 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.53% hasta 1,382.74 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores negocian en terreno de avances. Las acciones de la aseguradora Quálitas encabezan las ganancias, con 2.51% más a 175.85 pesos, seguidas por las de la minera Industrias Peñoles, con 2.14% a 876.40 pesos.

"No se anticipan ajustes a las tasa de interés de la Reserva Federal. Cambios potenciales en la estrategia de comunicación serán relevantes, considerando las críticas del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, al respecto", destacaron los analistas de Banamex en una nota.