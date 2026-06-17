Peso mexicano avanza levemente frente al dólar en espera del anuncio de la Fed

El peso mexicano avanza levemente frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local muestra pocos cambios horas antes de conocer la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense bajo la presidencia de Kevin Warsh.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.1970 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2171 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 2.01 centavos, equivalentes a 0.12 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.2372 unidades y un nivel mínimo de 17.1823. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, subía 0.13% a 99.67 puntos.

La Fed comunicará más tarde este día su primera decisión de tasas con Kevin Warsh, quien es considerado cercano a Donald Trump, como presidente. No se prevén cambios en las tasas de interés, por lo que sus comentarios y el comunicado de la reunión serán claves.

"Los mercados estarán buscando claridad sobre la trayectoria de la tasa de referencia para la segunda mitad del año, con la atención en los comentarios de Kevin Warsh, así como en el comunicado y en las proyecciones económicas del FOMC", destacó CopKapital.

Serán importantes las menciones sobre los efectos de la guerra de Estados Unidos e Irán, cuyo impacto en los precios de la energía se ha empezado a mostrar en los precios de producción y consumo. Mientras tanto, continúa la espera de la firma de una tregua, el viernes.

"Esperamos una corrección al alza (en la cotización), ⁠dado que sigue respetando la zona de 17.10. Bajo este escenario, la resistencia a enfrentar está ubicada en 17.30. La superación de ese nivel, fortalecerá la depreciación", dijeron analistas de Banorte en una nota.