Movilidad influye cada vez más en la demanda de oficinas en CDMX y Monterrey

Los largos tiempos de traslado han comenzado a modificar los criterios con los que las empresas seleccionan oficinas en México. Más allá de la ubicación tradicional o las características de los inmuebles, la movilidad gana relevancia dentro de las decisiones de ocupación corporativa.

De acuerdo con un análisis de Datoz, basado en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los mexicanos invierten en promedio 71 minutos para trasladarse en transporte público y 52 minutos cuando utilizan automóvil particular. Este contexto ha llevado a que la accesibilidad se convierta en un elemento cada vez más importante para las empresas que buscan espacios corporativos.

“Los largos tiempos de traslado impactan la calidad de vida de los trabajadores, quienes deben recorrer grandes distancias para llegar a sus destinos de trabajo. En este sentido, la movilidad es un factor determinante para las empresas al momento de elegir dónde establecer sus oficinas”, se puede leer en el análisis.

El estudio identifica diferencias importantes entre los principales mercados corporativos del país, pues mientras la Ciudad de México depende en gran medida de la conectividad del transporte público, Monterrey mantiene una dinámica estrechamente ligada al uso del automóvil.

Estacionamiento mantiene peso en Monterrey

La firma señala que las condiciones urbanas de Monterrey han limitado el desarrollo de una cultura peatonal. Las altas temperaturas, la configuración de la ciudad y su topografía han reforzado la importancia de los desplazamientos en vehículo particular.

En este contexto, la disponibilidad de estacionamiento figura entre los principales factores para la contratación de oficinas.

Según el análisis, algunas empresas descartan inmuebles que cumplen con sus necesidades de ubicación o calidad debido a que el número de cajones disponibles resulta insuficiente para su plantilla laboral.

Datoz indica que la referencia para edificios Clase A+ suele ubicarse en un cajón por cada 30 metros cuadrados rentados; sin embargo, algunos desarrollos ofrecen una proporción de un cajón por cada 20 metros cuadrados, condición que puede representar una ventaja competitiva dentro del mercado.

“Incluso, algunas compañías optan por adquirir espacios adicionales o contratar transporte privado para sus trabajadores ante las limitaciones del sistema de transporte público de la ciudad”, refiere el análisis.

Transporte público favorece corredores en la CDMX

En la Ciudad de México, la conectividad mediante Metro y Metrobús tiene una influencia mayor sobre las decisiones de ocupación de oficinas, pues el análisis destaca que corredores corporativos como Insurgentes y Polanco mantienen una elevada actividad inmobiliaria gracias a las diversas alternativas de transporte público disponibles para trabajadores y visitantes.

La situación contrasta con corredores que enfrentan mayores desafíos de movilidad. Datoz reporta que Santa Fe registró una tasa de disponibilidad de 23% al cierre del primer trimestre del 2026, mientras que en Lomas Altas el indicador se acercó a 40 por ciento.

El tema de la accesibilidad ha cobrado relevancia en Santa Fe debido al peso que mantiene como uno de los principales polos corporativos de la capital. Diversos análisis del mercado inmobiliario han puesto atención en la forma en que la concentración de oficinas influye sobre otros segmentos del sector dentro de la zona.

Para Datoz, estos resultados muestran que la conectividad urbana se ha convertido en un factor cada vez más determinante para el mercado corporativo nacional.

“La facilidad para llegar desde distintos puntos de la ciudad permite a las empresas reducir los tiempos de traslado… Esto último refleja cómo la conectividad urbana se ha convertido en un factor cada vez más determinante para el mercado de oficinas nacional, al grado de incidir en las decisiones de arrendamiento”, indica el análisis.