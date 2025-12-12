Instituto Electoral niega tener lista propuesta de reforma electoral

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, rechazó que este organismo ya tenga una propuesta final sobre la Reforma Electoral para que sea entregada a la comisión presidencial encargada de delinear el proyecto ante el Congreso.

En entrevista, la titular del INE criticó la filtración de documentos internos que hablan sobre el tema, y aclaró que sólo se tratan de insumos con los que están trabajando consejerías y las áreas técnicas, pues el proyecto sigue en construcción.

“Es producto de los trabajos internos del Instituto. No hay ningún documento elaborado que se le vaya a entregar a la Comisión Presidencial para la Reforma, ni tampoco a la Cámara de Diputados. Eso está en construcción”, sostuvo.

No obstante, adelantó que el próximo martes, las consejerías tendrán una reunión para analizar, de manera colegiada, la posible propuesta de reforma electoral.

De igual forma, indicó que una vez concluido será entregado a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en el mes de enero, “más o menos el día 12 de enero. Es lo que se está estimando, así que está en construcción”.

Incluso, Guadalupe Taddei aseguró que el documento que se entregue a la comisión presidencial deberá tener un consenso, aunado a que adelantó que también se presentarán propuestas de carácter individual que consideren que son importantes.

“Es decir, habrá temas que vayan con la absoluta unanimidad, otros son mayoría, otros con minoría, otros unisolos y todos son válidos igualmente, porque todos son producto de la reflexión de cada una de las consejerías con el conocimiento que ya todos y cada uno tenemos”, dijo.

Voto en cárcel

En otro asunto, el Consejo General del INE aprobó los Lineamientos, el Modelo de Operación y la documentación electoral para la organización del voto de las personas en prisión preventiva para las elecciones de Coahuila del próximo año.

En sesión extraordinaria, la Consejera y presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026, Dania Ravel Cuevas, destacó que la votación se llevará a cabo del 18 al 24 de mayo de 2026.