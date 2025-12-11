CFE Calificados apuntalará liderazgo sumando renovables

En el 2026 CFE Calificados, la filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que suministra energía a grandes usuarios de electricidad a través del mercado eléctrico mayorista (MEM), buscará incorporar a su portafolio energías renovables, lo que le permitirá apuntalar el liderazgo que tiene en este mercado, informó María Elena Villarreal Salazar, directora de la filial.

“Esta nueva apertura de energías limpias que se está proyectando por parte de la Sener nos apoya a CFE Calificados a que nuestro portafolio siga creciendo con energías diversificadas, energías renovables”, comentó en entrevista.

Villarreal se refirió así a la convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación lanzada por la Secretaría de Energía (Sener) en este último trimestre del año, que apuesta a otorgar permisos para nuevas centrales eólicas y solares que añadirían una capacidad conjunta de alrededor de 6,000 megawatts (MW), que fortalecerán el parque de generación del MEM.

El próximo año CFE Calificados –llamada así debido a que el foco de atención de la empresa son los llamados usuarios calificados, que son quienes tienen un consumo de más de 1 megawatt de energía– cumplirá 10 años y en este punto ha logrado acumular más de 200 contratos, con una capacidad contratada de más de 3,000 MW.

De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para el último año móvil (septiembre 2024–agosto 2025), su participación en el mercado calificado es de 24%, cuota que, a decir de María Elena Villarreal, coloca a la empresa como la más grande del MEM.

En el MEM –que es gestionado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)– se comercializan energía, potencia para horarios de alta demanda, certificados de energía limpia y otros servicios auxiliares para garantizar la calidad, confiabilidad, seguridad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En cuanto al mercado de energía, al MEM acuden a vender generadores de todas las tecnologías (térmicas convencionales y limpias), mientras que los suministradores, como CFE Calificados, la adquieren para comercializarla a los grandes usuarios.

La directora de la filial comentó que la empresa ya comercializa una canasta diversificada de energías pensada en las necesidades de los clientes (incluyendo energía limpia, como la nuclear), pero esta se fortalecerá en el corto plazo con la incorporación de energía renovable (eólica y solar).

Fin de autoabasto dinamizará el mercado mayorista

Un móvil de crecimiento para el 2026 también será la migración de usuarios desde los esquemas de autoabasto previos a la reforma del 2014, pues al caducar los permisos y no haber ya renovaciones, deberán buscar nuevas opciones de suministro, como las que ofrece CFE Calificados.

“El esquema de autoabasto ya desaparece dentro del nuevo marco regulatorio, entonces nosotros somos una buena opción”, dijo Villarreal. Y puntualizó que la autoridad tiene abiertas mesas de trabajo para llevar de la mano a los usuarios a una migración “expedita”.

Hace unos días, CFE Calificados presentó este y otros elementos de su oferta renovada a un grupo de grandes usuarios.

“Tuvimos a más de 40 empresas a quienes pudimos ofrecerles nuestros servicios y nuestros productos, y nos fue bien. Fue un acercamiento después de varios años de no salir y hubo muy buena respuesta”.

¿Ya empezaron a cerrar negocios después de esa reunión?, se le cuestionó. “Sí, efectivamente ya hemos tenido contacto con muchas de las empresas que participaron y estamos atendiéndolos. Ofrecemos consultoría especializada, soporte técnico y gestión de energía. Ofrecemos una transición ordenada al mercado calificado”.

24

por ciento

es la participación de CFE Calificados en el mercado de usuarios calificados.