Existencias mayoristas de EU repuntaron 0.5%

Las existencias mayoristas de Estados Unidos (EU) repuntaron en septiembre gracias al aumento de las existencias de bienes manufacturados duraderos, lo que probablemente contribuyó al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre.

Las existencias de los mayoristas aumentaron 0.5% tras caer 0.1% en agosto, según informó la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un ligero aumento de las existencias de 0.1% en septiembre.

El informe se retrasó debido al cierre del gobierno, que duró 43 días. Las existencias, una parte fundamental del PIB, aumentaron 1.8% anual en septiembre.

Las existencias mayoristas de bienes duraderos aumentaron 0.3%, impulsadas por los equipos informáticos, los metales y los productos eléctricos. Sin embargo, las existencias de vehículos de motor se mantuvieron sin cambios.

Las existencias empresariales disminuyeron a una tasa anualizada de 18,300 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que restó 3.44 puntos porcentuales al PIB. Sin embargo, esto se vio más que compensado por una contribución récord de 4.83 puntos porcentuales procedente de un menor déficit comercial.

La Reserva Federal de Atlanta prevé que el PIB haya aumentado a una tasa anualizada de 3.5% en el tercer trimestre. El gobierno publicará su primera estimación del PIB del tercer trimestre el 23 de diciembre.

La economía creció 3.8% entre abril y junio. Es probable que la recuperación de las existencias haya contribuido a este crecimiento.