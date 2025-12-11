BMV renueva máximo histórico; BIVA queda cerca

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, registró el jueves su mejor sesión en los últimos siete meses, impulsado por factores principalmente internacionales, y alcanzó máximos históricos.

El S&P/BMV IPC avanzó 2.05% para cerrar en un nivel de 64,712.07 puntos, después de tocar momentaneamente por primera vez en su historia el nivel de 65,016.87 unidades, según datos de Investing.

Su último máximo histórico lo alcanzó hace un mes, el 11 de noviembre, cuando cerró la jornada en 64,321.27 puntos.

Por su parte, el FTSE-BIVA, índice más representativo de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), subió 2.08% y terminó en 1,282.60 puntos, quedándose a solo 0.1% de superar su récord.

En lo que va del año, el S&P/BMV IPC acumula un alza de 30.70%, mientras que el FTSE-BIVA gana 27.65 por ciento.

Dentro del IPC destacaron las emisoras aeroportuarias; Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), cuyos títulos repuntaron 6.09% a 467.57 pesos, y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que avanzó 5.03% a 245.00 pesos.

“El resultado de este jueves refleja un fuerte optimismo en el mercado, impulsado por sólidos resultados corporativos y mejores expectativas hacia 2026”, escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

Agregaron que el desempeño también estuvo favorecido por el recorte de 25 puntos base de la Reserva Federal, la aprobación en el Senado mexicano de la reforma arancelaria que impondrá cuotas de entre 5 y 50% a productos de países sin Tratado de Libre Comercio, así como por noticias corporativas de algunas emisoras.