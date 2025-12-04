Senado aprueba en lo general la Ley de Aguas

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la expedición Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales. La votación se dio tras un debate de poco más de cuatro horas y sin realizar cambios al dictamen original enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma fue avalada con 85 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones. En este momento, los senadores discuten reservas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

La aprobación se dio en medio de una fuerte disputa entre el partido Morena y la oposición. Los legisladores opositores acusaron a Morena de buscar la expropiación de la propiedad con el argumento de regular las concesiones de agua, especialmente aquellas destinadas al uso agrícola. Durante el debate, se mencionaron nombres de políticos de ambos partidos que supuestamente poseen concesiones de pozos de agua.

Más temprano, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la expedición de la Ley General de Aguas y diversas reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

La aprobación en Diputados se dio con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones.

Protestas de agricultores

El miércoles, organizaciones de agricultores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala realizaron una movilización en la Ciudad de México. Estacionaron cerca de 100 tractores y entre 200 y 300 vehículos en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La preocupación del sector agrícola radica en que sus intereses no han sido escuchados en el proceso legislativo.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó mediante un comunicado que se buscó un acercamiento con los líderes de las movilizaciones para establecer un diálogo institucional, pero que estos se negaron a participar.

Sin embargo, las organizaciones campesinas han negado la versión de Segob. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas aseguraron que las mesas de negociación no se habían roto y que buscaban que el diálogo con las autoridades continuara firme.