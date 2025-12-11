SE y Visa buscan que más mipymes acepten pagos digitales en los próximos años

En línea con la estrategia de disminuir el uso del efectivo en el país, la Secretaría de Economía (SE), Visa, BBVA y Santander México, buscarán que, en los próximos años, al menos un millón de micro y pequeñas empresas (mipymes) tengan la posibilidad de recibir pagos digitales.

Ello, les permitirá incrementar sus ventas, mejorar la propuesta de valor y acceder a nuevos clientes.

Durante el evento de lanzamiento de la iniciativa “Crece tu mipymes con pagos digitales”, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, y Francisco Valdivia, director general de Visa México, destacaron la importancia de la digitalización de pagos como mecanismo de inclusión financiera para las mipymes, al permitirles acceder a otros servicios financieros, como créditos y seguros, y con ello impulsar su crecimiento.

Marcelo Ebrard, resaltó que hoy, alrededor de 3.2 millones de mipymes no tienen acceso a aceptación de pagos digitales, y expuso que ello, le daría acceso a servicios financieros.

De acuerdo con datos oficiales, con base en la Encuesta Nacional de Financiamiento a las Empresas, en el 2023, solo 52% de las mipymes recibieron pagos con tarjeta.

De éstas, casi la totalidad, 98%, declaró que sus clientes se lo pidieron; 70% reconoció que lo hizo para incrementar sus ventas y 62% para tener un mejor control de sus ventas o contabilidad.

“Por ello, iniciativas como ésta, también buscan contribuir a reducir la brecha en la adopción de pagos digitales que enfrenta México en comparación con otros países de Latinoamérica”, se expuso.

SE servirá como enlace

Ebrard mencionó que los pagos digitales son una puerta a la inclusión financiera de las empresas mexicanas.

En este sentido, indicó que la dependencia servirá como enlace con los gobiernos y las cámaras industriales de las entidades federativas, para agilizar el despliegue de pagos con tarjeta en el país.

Comparten esfuerzos con el gobierno federal

Por su parte, Francisco Valdivia, director general de Visa México, expuso que se comparte la meta del Gobierno Federal de apoyar el crecimiento de las mipymes, y que la digitalización tiene un papel preponderante.

Así, la primera etapa del despliegue de este esfuerzo iniciará en 10 entidades federativas, incluidas las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y se extenderá a lo largo de todo del actual sexenio.

“Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Gobierno Federal para llevar los beneficios del mundial a todas y todos ya que permitirá a las mipymes beneficiarse de la derrama económica de hasta 3,000 millones de dólares que se espera que la Copa Mundial de la FIFA 26 genere en el país”, puntualizó.

Además, señaló, permitirá a México ofrecer una experiencia de pago segura y eficiente.

Uno de los objetivos del Plan México

Uno de los planteamientos del Plan México es impulsar la digitalización de la economía y con ello ayudar a reducir el uso del efectivo en el país.

De igual forma, que más mipymes tengan acceso al crédito.