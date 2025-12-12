Región norte del país registra la caída más pronunciada en actividad económica

Al tercer trimestre del año la región norte del país cayó 1.3% en su actividad económica respecto al trimestre anterior, la mayor contracción en comparación con el resto de las regiones del país y una consecuencia del enfriamiento del sector manufacturero, de acuerdo con el Reporte sobre las Economías Regionales de Banco de México (Banxico).

Las manufacturas en esta región, que abarca los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, se redujeron 3.4% en comparación con el trimestre anterior. Este sector aporta 36% del Producto Interno Bruto (PIB) de la zona.

El sector manufacturero del norte se vio afectado por la incertidumbre comercial con Estados Unidos, “los directivos empresariales consultados señalaron que las amenazas de nuevos aranceles llevaron a pausar proyectos de relocalización (nearshoring) en espera de conocer los resultados de las negociaciones”, explicó Josué Fernando Cortés Espada, director de Análisis sobre precios, economía regional e información de Banxico.

Las fuentes empresariales consultadas por Banxico para la elaboración del reporte “señalaron una caída en la demanda de sus clientes derivada de la desaceleración de sus pedidos tanto en México como en Estados Unidos, lo que derivó en despidos de personal y en una reducción en sus niveles de producción”.

La industria automotriz también se vio afectada por el incremento en los precios de insumos clave como el acero y el aluminio, mientras que la inseguridad provocó dificultades para contratar personal en turnos nocturnos.

Debilidad industrial

Entre julio y septiembre las manufacturas acentuaron la debilidad que arrastraban desde finales del 2022, con una caída de 1.3% trimestral. El subsector de equipo de transporte se situó en su nivel más bajo desde mitad de ese año, mientras que aquellos subsectores más orientados al mercado interno mostraron un mejor comportamiento que los más relacionados con el mercado externo.

Los rubros que más contribuyeron al descenso de las manufacturas, además de equipo de transporte, fueron los de la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos, e industria de las bebidas y el tabaco.

En cuanto a regiones le siguió el centro que abarca Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; con una disminución de 0.7% trimestral por cambios en la oferta de productos de la industria alimentaria, de papel y cartón, cierres en la industria siderúrgica y automotriz.

Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas -región centro norte- tuvieron apenas un alza de 0.8% trimestral, donde los altos niveles de inseguridad en algunas entidades continúan ocasionando ausentismo de personal. La alta vinculación de esta zona con el mercado en estadounidense causó bajas en pedidos automotrices, dispositivos médicos, electrónicos, y cartón.

En el sur del país se registró una contracción de 0.2% de la actividad económica durante el tercer trimestre del 2025; esta zona incluye a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

“En la fabricación de productos metálicos los contactos empresariales comentaron que se observó un crecimiento en la demanda de tubería para campos petroleros en Sudamérica, a pesar de las restricciones arancelarias”, se lee en el reporte.

Construcción, el talón de Aquiles

A nivel nacional, la actividad económica se contrajo 0.3% en el tercer trimestre, siendo el sector de la construcción el que más cayó, seguido del manufacturero, mientras que el sector agropecuario tuvo un crecimiento de 8.7%; también le acompañó el sector minero con 2.4% trimestral.

La región centro cayó 0.7% por su desempeño manufacturero (-1.8%), mientras que en minería tuvo un incremento de 3.0% y el sector comercio 1.0% trimestral. El sur tuvo un decrecimiento de 0.2% con una caída a doble dígito en el sector de la construcción, esto derivado de los ajustes a la baja en inversión pública relacionada con los proyectos federales como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

El centro norte se colocó como la única región con crecimiento de 0.9% con el sector agropecuario, minero y de turismo como motores.