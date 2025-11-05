Netflix replantea su negocio publicitario con innovación, datos y alianzas estratégicas

Durante una conversación reciente con medios de comunicación, Amy Reinhard, presidenta global de Publicidad de Netflix, habló sobre el momento que vive la compañía en este frente y cómo la división de anuncios se ha convertido en uno de los motores de crecimiento más dinámicos de la plataforma.

En su cuarto año de operaciones, el área mantiene un impulso sostenido, respaldado por una audiencia cada vez más participativa y nuevas oportunidades de expansión a nivel global.

Reinhard destacó que la gran diferencia de Netflix frente a competidores como Amazon Prime Video o Disney+ está en el nivel de compromiso de su comunidad: “El 30% de nuestros miembros en Estados Unidos inicia sesión todos los días y el 70% lo hace al menos una vez por semana. Tenemos una audiencia profundamente conectada que realmente ama nuestro servicio”, señaló.

La ejecutiva adelantó que la compañía seguirá experimentando con formatos publicitarios más creativos e interactivos, pensados para ofrecer experiencias personalizadas a los usuarios. Estos anuncios “modulares”, explicó, permitirán mayor flexibilidad para las marcas y abrirán nuevas oportunidades en el mercado. Netflix planea seguir desarrollando este tipo de formatos a lo largo de 2025 y 2026.

Otro de los temas que abordó fue la importancia de la medición y la transparencia en la relación con los anunciantes. Netflix presentó su nueva métrica MAV (Monthly Active Viewers), o espectadores activos mensuales, una herramienta que busca reflejar con mayor precisión el alcance real de los anuncios dentro del servicio: “No cambiaremos la forma en que vendemos”, aclaró Reinhard, “pero sí queremos ofrecer información más clara sobre cómo las audiencias interactúan con nuestra plataforma”.

En el plano internacional, la ejecutiva confirmó que la alianza con Amazon DSP, la plataforma de compra programática de anuncios, ha tenido “resultados muy prometedores” desde su lanzamiento en octubre, y adelantó que habrá nuevas integraciones en los próximos meses. Netflix también mantiene conversaciones con otros grandes minoristas fuera de Estados Unidos para seguir expandiendo su negocio publicitario.

Uno de los puntos en los que hizo especial énfasis fue el equilibrio entre crecimiento y experiencia del usuario: “La experiencia del miembro está en el centro de todo lo que hacemos”, dijo. “Cargas publicitarias más ligeras y anuncios más relevantes benefician tanto a los espectadores como a los anunciantes”.

La compañía, que ya supera los 190 millones de espectadores activos mensuales, colabora con organismos de medición en Reino Unido, Alemania e Italia para establecer métricas equiparables a las de la televisión tradicional y seguir fortaleciendo su credibilidad en el mercado.

Reinhard recordó que, más allá de la tecnología o los modelos de negocio, el corazón de Netflix sigue siendo el mismo: las historias: “Siempre se ha tratado de contar buenas historias”, dijo. “La innovación es importante, pero la verdadera atención del público se gana con contenido que emocione y conecte”, explicó.