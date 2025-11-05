Netflix lanza nueva métrica basada en espectadores; anuncios llegan a 190 millones de personas

Netflix dijo este miércoles que los anuncios en su plataforma llegaron a más de 190 millones de espectadores activos mensuales (MAV) en todo el mundo, luego de que instituyó una nueva métrica para medir su alcance publicitario en términos de personas en lugar de cuentas.

El gigante del streaming se ha expandido a la publicidad y los videojuegos, dos áreas que han contribuido poco a los ingresos hasta ahora, según analistas e inversores.

La compañía define el MAV como el número de usuarios que han visto al menos un minuto de programación con publicidad y lo multiplica por el número promedio de personas en un hogar, basándose en una investigación interna de Netflix, dijo en un comunicado.

La medida permitirá a Netflix tener un "recuento más exhaustivo de cuántas personas" están viendo realmente contenidos en la plataforma, dijo.

Con la entrada de Netflix en la retransmisión en directo, comenzó a probar la inserción dinámica de anuncios (DAI) con WWE Raw y SmackDown durante el trimestre.

Ahora ofrecerá esta tecnología en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Alemania, México y el Reino Unido para el próximo Christmas Gameday de la NFL.

DAI permite a Netflix intercambiar anuncios específicos para cada espectador en tiempo real durante una emisión en directo. La oferta se ampliará a más títulos en directo en 2026.

Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, dijo en la conferencia sobre resultados del mes pasado que la compañía registró en el tercer trimestre el mejor trimestre de ventas publicitarias de su historia, y añadió que va camino de aumentar sus ingresos publicitarios a más del doble este año.

Señaló que, aunque la publicidad sigue siendo pequeña en comparación con los ingresos por suscripciones, Netflix ya ha "establecido los fundamentos" del negocio y ve mucho margen de crecimiento.

Netflix Ads Suite, su plataforma publicitaria interna, se puso en marcha en Estados Unidos y Canadá en mayo, y desde entonces está disponible en los 12 países.