El Mundial de Futbol y la búsqueda de trabajo, ¿qué tienen en común?

Estamos en la etapa final del Mundial de Futbol de México, Canadá y Estados Unidos y, sin duda, nos está dejando muchas reflexiones que podemos abordar.

Justo en este contexto, en estos días me llamó la atención una conversación con una persona que me decía que se ilusionó tanto con que México podía ganarle a Inglaterra como cuando estuvo a punto de entrar a trabajar.

Esto ocurre principalmente porque, cuando estamos en un proceso activo de búsqueda de trabajo, tenemos dos caminos: ir por lo primero que aparezca o ser más estratégicos para encontrar un empleo que nos satisfaga más de lo que esperamos. Se trata de una decisión critica, pues invertimos mucho tiempo, estrés y emociones en ello, y la verdad es que pocas personas lo enfrentan. con reflexión y conciencia real.

Teniendo esto en mente, entendamos lo que podemos controlar en este tipo de procesos para no depender solo de una ilusión y tener, en cambio, un plan de acción acorde.

1. Crea una estrategia

Aunque esto suene básico, no lo es. Tener un plan sobre en qué empresas nos gustaría trabajar, hacer un mapeo y contar, además, con una base de contactos que nos puedan acercar a los tomadores de decisiones es fundamental. De acuerdo con un estudio de HBR, existen tres fuentes principales para conseguir empleo:

Medios tradicionales : Es la primera fuente y, al mismo tiempo, la de menor efectividad. Cuando ves una vacante publicada, lo más probable es que muchas personas se postulen y, aunque cumplas con el perfil, el reclutador no tenga tiempo de revisar tu perfil. En muchos casos, el propio sistema terminará descartándote, por lo que las posibilidades de llegar, al menos, a una entrevista son muy bajas.

Headhunters : La segunda fuente son las agencias especializadas que gestionan procesos de selección más dirigidos, generalmente confidenciales y con un tratamiento mucho más especializado. Sin embargo, es importante recordar que ellos también buscan cumplir sus propios objetivos. Es probable que te presenten una vacante como una gran oportunidad y que incluso seas seleccionado, pero eso no significa que necesariamente sea el mejor rol para ti. En ocasiones, una vez que te incorporas, descubres que el puesto no era lo que esperabas. Al final, sus intereses no siempre coinciden con los tuyos.

Network: La tercera fuente, y la más efectiva, es tu red de contactos, personas con las que trabajaste o que conocen tu trayectoria. Aunque no siempre son quienes contratan para las posiciones que buscas, sí pueden acercarte a los tomadores de decisiones o ponerte en contacto con alguien cercano a ellos. Paradójicamente, es la alternativa menos aprovechada, porque muchas veces nos da pena pedir un favor o pensamos que no vale la pena intentarlo. Sin embargo, suele ser la que ofrece mejores resultados. Si hoy esa puerta parece estar cerrada, no pierdes nada con tocarla: puedes quedarte exactamente igual o abrir una oportunidad que marque una diferencia importante.

2. Administra tus emociones

Tal como ocurre en el futbol, tener una buena entrevista no garantiza nada, de la misma forma que ganar un solo partido tampoco. Si no nos concentramos en el momento clave de la entrevista o en la etapa de eliminación, todo lo bueno que hicimos puede quedar solo en buenas intenciones.

Por eso es importante aprender a gestionar las emociones. No eres el peor por no avanzar en un proceso de selección, pero tampoco debes dejar pasar la oportunidad de hacer una autocrítica. Identifica qué puedes mejorar para llegar mejor preparado a las siguientes entrevistas.

3. Celebra solo lo necesario

Al igual que con la euforia en el futbol, en la búsqueda de empleo no debes caer en los excesos. Es normal ilusionarte y "querer volar" durante un proceso, pero no olvides a las personas que te ayudaron a llegar hasta ahí. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien consigue un trabajo gracias al apoyo de otra persona y después deja de hablarle? Disfruta el logro, pero sin caer en excesos innecesarios por una victoria. La vida da muchas vueltas y siempre será mejor tener bien aterrizadas las ideas y las emociones.

La realidad es que un proceso de búsqueda de trabajo puede generar tanta satisfacción como decepción, igual que ha pasado con la Selección Mexicana en este Mundial. Ganar todos los partidos de la primera ronda no significa que seremos campeones, pero tampoco que seamos los peores. Lo que demuestra es que el trabajo constante y la capacidad de enfocarnos en aquello que sí podemos hacer mejor aumentan nuestras posibilidades de alcanzar los resultados que buscamos.

La búsqueda de trabajo funciona de la misma manera. No puedes controlar todo, pero sí anticiparte y acercarte a las personas que toman las decisiones. Eso no garantiza el éxito, pero hace que tus posibilidades de obtener un resultado favorable sean mucho mayores. Conseguir un buen trabajo no depende únicamente del destino; también exige analizar si la empresa comparte tus valores, si el puesto responde a tus intereses y si su cultura organizacional es el entorno en el que realmente te gustaría desarrollarte.

Puedes ser muy talentoso, pero si no haces fit con la cultura de una organización, tarde o temprano terminarás sufriéndolo. En cambio, encontrarás otras empresas donde podrás desarrollarte con mayor satisfacción. Muchas veces, la mejor decisión no será la empresa que parecía más atractiva en el papel, sino aquella que realmente se alinea con tu carrera.