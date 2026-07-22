Grupo Bimbo invertirá 1,000 millones de dólares en Estados Unidos al 2028

Grupo Bimbo planea invertir aproximadamente 1,000 millones de dólares en Estados Unidos para el periodo 2026-2028, con el objetivo de fortalecer sus operaciones e impulsar la innovación de productos para consolidar su crecimiento en este mercado.

“Los recursos serán destinados al mantenimiento de las operaciones, innovación de productos, accesibilidad y asequibilidad, mejoras en nutrición, así como a la ampliación de alianzas con proveedores en agricultura regenerativa”, reveló.

En un comunicado emitido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el director global de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo, Diego Gaxiola, comentó que la inversión forma parte de la estrategia de largo plazo de la empresa panificadora en Estados Unidos y responde a una gestión disciplinada del capital.

"Esta inversión está alineada con nuestra estrategia disciplinada de gestión de capital y nuestros objetivos de largo plazo en Estados Unidos, reforzando nuestro compromiso con el mercado y nuestro enfoque en impulsar el crecimiento y la innovación", dijo.

Por su parte, el presidente de Bimbo Bakeries USA, Greg Koehrsen, destacó que Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un pilar fundamental del éxito global de Grupo Bimbo y que los nuevos recursos permitirán fortalecer la presencia de sus marcas y continuar ofreciendo productos de panificación y botanas a millones de consumidores.

"Esta inversión refleja nuestra confianza en la fortaleza de nuestras marcas en Estados Unidos y nos permitirá seguir ofreciendo opciones nutritivas y deliciosas a millones de familias estadounidenses", indicó.

Estados Unidos se mantiene como uno de los mercados más relevante para Grupo Bimbo, al concentrar junto con Canadá cerca de la mitad de los ingresos.

De acuerdo con los resultados financieros de 2025, la región Norteamérica aportó aproximadamente 44.6% de las ventas consolidadas del grupo, con ingresos por alrededor de 190,211 millones de pesos frente a ventas globales de 426,952 millones de pesos.

Grupo Bimbo es la empresa de panificación más grande del mundo y mantiene operaciones en 96 países, con 251 panaderías y plantas, más de 1,600 centros de ventas y una red de distribución que supera las 56,000 rutas.

La compañía emplea a más de 152,000 colaboradores y registra ventas anuales superiores a los 22,000 millones de dólares.