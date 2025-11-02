Milei reduce arancel a juguetes importados

El consumo sigue mostrando señales mixtas en Argentina, con menos compras y más endeudamiento, mientras que las ventas de las ocasiones especiales no llegan a repuntar pese a las promociones, como se vio en el día de la madre. A casi dos meses de la Navidad, el Gobierno de Milei definió una baja de aranceles para la importación de juguetes que apunta a que tengan menores precios y a ampliar la oferta, según explicó.

La Secretaría de Comercio redujo a 20% los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes que hasta ahora pagaban 35 por ciento. "De esta manera, quedan alineados con el nivel del Mercosur", agregó el área que depende de Pablo Lavigne.

Así, se redujeron los aranceles de triciclos; patinetas; juguetes con ruedas; muñecas y muñecos; coches para muñecas y muñecos; y rompecabezas; entre otros juguetes, según detalló el decreto 781/2025.

El presidente de la Cámara Argentina del Juguete, Matías Furió, reconoció que "hasta ahora, Argentina era el único país del bloque que mantenía un derecho de importación extra zona del 35%, el nivel máximo consolidado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

La Cámara esperaba esta convergencia con los socios del Mercosur, que se dio además con una baja del 6% anterior a los aranceles de la materia prima, según le pidieron a Lavigne.

Los fabricantes locales abogaron también por la reducción de impuestos y aranceles sobre insumos y componentes, "con el objetivo de mejorar la competitividad de la producción nacional" en el contexto de apertura de importaciones.

"La Cámara espera que esta baja contribuya a reducir la informalidad en el comercio, que constituye una de las principales preocupaciones del sector. Actualmente, se estima que alrededor del 30% del mercado local se abastece a través de maniobras irregulares, entre las que se destacan el contrabando, la subfacturación y el salto de posición arancelaria", planteó Furió.