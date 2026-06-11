México retrocede un lugar en ranking de llegada de turistas

Claroscuros en el sector turístico. El Barómetro del turismo mundial, elaborado por ONU Turismo, refiere que durante 2025 México avanzó una posición (de la 16 a la 15) en el ranking de captación de divisas, al sumar 35,000 millones de dólares.

En el primer lugar se mantiene Estados Unidos con 231,000 millones de dólares, seguido de España con 118,800 millones de dólares. Sin embargo, en llegada de turistas internacionales México descendió del lugar sexto al séptimo, con 47.8 millones de personas que visitaron algún destino, principalmente de sol y playa, con lo cual se aleja de la meta del actual sexenio escrita en el Plan México: ocupar la quinta posición en 2030. En el documento publicado a finales de mayo por ONU Turismo (de carácter preliminar, porque se publican cuatro versiones al año) se reporta que el país más visitado a nivel mundial sigue siendo Francia, de quien el organismo internacional no colocó la cantidad de turistas recibidos, porque el país no se lo ha reportado. En segundo sitio se encuentra España con 96.8 millones de turistas recibidos.

Dicha situación es similar a la de China (a quien en el 2025 se ubicó en la sexta posición, desplazando a México), sin que se cuente con la cifra requerida. Tampoco aparece el dato de Alemania que ocupa la posición 10. En el ranking de 2024, México superó a China, quien no reporta a ONU Turismo desde 2022, lo que permitía visualizar que se seguirían subiendo posiciones, pero no ha ocurrido porque la llegada de turistas vía aérea no ha logrado repuntar.