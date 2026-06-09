México tiene potencial para producir robots por la geopolítica: Ebrard

México cuenta con el potencial para producir robots por la geopolítica y su mano de obra calificada, destacó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

En el marco del panel La visión de México para la innovación y el emprendimiento tecnológico, celebrado en la Ciudad de México, Ebrard refirió que esta visión se la han transmitido inversionistas con los que ha platicado.

“Si ustedes le preguntan a algunos de los principales inversionistas, cuando menos con los que yo he podido hablar: ¿por qué están invirtiendo o empezando a invertir en México? Pues, porque tenemos la manufactura avanzada. Por ejemplo, piensen ustedes en robótica. ¿Dónde hace Estados Unidos robótica? En Vietnam. Pues muy lógico. Entonces, con lo que estás diciendo ahora, era muy lógico con los costos y el free trade approach (enfoque de comercio libre) de los últimos 30 años”, dijo.

En 2025, México exportó robots industriales por un valor de aduana de 23 millones de dólares, muy distante del líder exportador global, Japón, con 1,789 millones de dólares.

“Pero hoy, con una óptica geopolítica de seguridad económica, no puedes hacer los robots en Vietnam. ¿Dónde los vas a hacer? Pues una buena parte va a ser aquí. ¿Por qué? Porque tenemos los skills (habilidades o competencias). El management (gestioón), la gente y el establecimiento. ¿De dónde saco eso? De lo que me han dicho los inversionistas”, argumentó Ebrard.

Otros exportadores destacados de robots industriales en el mundo en 2025 fueron China (842 millones de dólares), Alemania (629 millones), Italia (430 millones), Dinamarca (346 millones) y Estados Unidos (337 millones). Las ventas externas de Vietnam fueron de 28 millones.

En alusión a los inversionistas, Ebrard continuó: “Les digo: ¿por qué estás invirtiendo en México en robots? Dicen: porque ustedes hacen medical devices (dispositivos médicos) muy avanzados, que en Estados Unidos no los puedo hacer. No ahorita. México exporta 17,000 millones de dólares al año de medical devices muy complejos. Entonces, sí puedes hacer robots. No es algo que implique empezar de cero”.

Ebrard reiteró también que México ofrece oportunidades para producir semiconductores y para participar en la cadena de valor de esta industria en América del Norte, resaltando el proceso de reindustrialización que lleva a cabo Estados Unidos.

No obstante, narró un caso adverso al respecto. “La única empresa mexicana hoy que yo conozco, con capital 100% mexicano, que puede diseñar semiconductores lleva año y medio buscando recursos que no le han llegado, no ha logrado. Eso sí, es muy difícil de entender. ¿Cómo? Es una planta que ya tiene clientes”.

Agregó: “Es una planta cuya matriz está en San Francisco. Es una planta que se va a desarrollar aquí, los dueños son mexicanos. Y no podemos levantar en el mercado. ¿Cuánto quieres? ¿20 millones de dólares para producir a otra escala? Entonces, es como muy difícil de entender. Porque ya tiene mercado, o sea, no estás hablando de un proyecto. Sino que ya estás en el mercado. Entonces, bueno, vamos a ayudarles a eso”.