Desde el Chief AI Officer hasta especialistas en ética, los nuevos empleos creados por la tecnología

Si la inteligencia artificial (IA) en la vida laboral y cotidiana es realidad y no ficción, hay empleos que antes no existían y hoy ocupan un lugar en el mundo del trabajo.

“Con la llegada de la inteligencia artificial y la transformación digital se crearon nuevos puestos que antes en las organizaciones no existían”, asegura José Luis Guasco, director general de EY Global Delivery Services (GDS) México y líder de consultoría GDS de Latinoamérica.

Los dos últimos años vieron el avance masivo y veloz de la aplicación de la IA generativa en la gestión de procesos, generación de contenidos, análisis de información y construcción de reportes.

“La inteligencia artificial ya no es algo del futuro, es algo que está presente y muy presente en nuestras vidas diarias. Se está moviendo del mundo de la experimentación sobre qué se puede hacer hacia cómo se implementa y genera valor en las empresas”, explica Guasco.

IA, ecología y cambios demográficos crean nuevos empleos

Y a la irrupción de la IA y los desarrollo tecnológicos se suman la transición ecológica y los cambios económicos y demográficos como los tres grandes factores que están transformado el mercado laboral mundial, de acuerdo con el Informe El futuro del empleo, del Foro Económico Mundial.

Ese futuro no es lejano y se refiere al año 2030 y lo que suceda en adelante. Estos tres factores generarán 170 millones de empleos nuevos durante esta década, pero a su vez se perderán 92 millones. Por tanto, habrá un aumento neto de 78 millones de empleo, según los datos del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

En este contexto, ahora mismo hay empleos que no existían hace 10 años y ahora la búsqueda de talento los tiene en su agenda.

“Desde expertos en inteligencia artificial hasta técnicos en energías renovables o especialistas en salud digital, las oportunidades están surgiendo en sectores que hace poco eran emergentes y hoy marcan el rumbo”, describe la firma Randstad en su reporte Profesiones nuevas: trabajos del futuro y oportunidades en el mercado laboral.

Empleos impulsados por la inteligencia artificial y la tecnología

La tecnología y los procesos de automatización han impulsado la creación de nuevas profesiones enfocadas en la gestión, estrategia o el análisis, y menos en la ejecución mecánica de tareas, añade Randstad.

De acuerdo con la firma, algunos ejemplos de estos nuevos puestos de trabajo en la era de la IA son:

Especialistas en análisis de datos.

Gestores de automatización de procesos.

Consultores en transformación digital

Desarrolladores de software especializado.

Ingeniero de machine learning.

Arquitecto de datos.

Especialista en ética de IA.

Operadores de robots o diseñadores de procesos automatizados.

“Estas profesiones nuevas requieren conocimientos técnicos, pero también una comprensión profunda del impacto social y ético de estas tecnologías”, considera Randstad.

Profesiones nuevas para la transición ecológica

Por su parte, la transición ecológica y la sostenibilidad han impulsado la necesidad de energías limpias. Entre las profesiones nuevas relacionadas con estas áreas se encuentran: técnico en energía solar, gestor de eficiencia energética o consultor en sostenibilidad. Y la transición energética detonará la demanda de empleos vinculados a la innovación ambiental.

Digitalización transforma las profesiones de la salud

Mientras que la pandemia y la tecnología aceleraron las innovaciones para el desarrollo de la salud digital que incluye la telemedicina y el uso de gadgets que miden indicadores médicos de los pacientes.

Las profesiones impulsadas por la salud digital son: analistas de datos médicos, desarrolladores de apps de salud o expertos en ciberseguridad sanitaria.

Mientras que la biotecnología detona empleos como la edición genética, la farmacogenómica o la bioinformática.

Nuevos cargos en directorio del C-Level

Los nuevos empleos también se generan en las áreas de direcciones generales o C-level.

De acuerdo con una encuesta de EY, el 100% de los CEOs en México identifica la inversión en IA como principal palanca de valor para impulsar rentabilidad y crecimiento de sus organizaciones. “Es decir que este cambio refleja una transformación”, explica José Luis Guasco, de EY Global Delivery Services.

A nivel directivo, ahora existen:

Chief AI Officer (CAIO).

Chief Digital Transformation Officer (CDTO).

Chief Technology Officer (CTO).

Chief Information Officer (CIO).

Chief Innovation Officer (CInO).

Habilidades blandas, clave para las nuevas profesiones

El talento requerido en esta época de IA, transición ecológica y cambios económicos y demográficos también de puede formar con perfiles que tengan una base tecnológica y una capacitación en conocimiento del negocio que atenderán y en habilidades blandas o humanas, de acuerdo con EY.

“La realidad es que en el mercado, pero no solamente en México o en Latinoamérica, a nivel mundial, no sales a la calle y encuentras expertos en inteligencia artificial. Entonces identificamos ese talento que sí tiene cierto conocimiento en las soluciones de tecnología que sirven para armar soluciones de inteligencia artificial”, explica Guasco.

Para esta formación de talento se requieren ingenieros de datos, expertos en gobernanza de datos y científicos de datos, de acuerdo con EY.