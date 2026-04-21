México busca acelerar acceso a medicamentos innovadores, avanza en acuerdos con farmacéutica: Eduardo Clark

Toluca, Edomex. Los más de 400,000 millones de pesos que el gobierno de México destina cada bienio a la compra de medicamentos e insumos médicos deben traducirse en acceso a tratamientos más innovadores que hasta ahora tienen un alcance limitado en el sistema público, sostuvo el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark.

“El nuevo proceso de adquisición de insumos para la salud que estamos planteando en México contempla en primera mano reconocer que no solo tenemos que comprar al mejor precio, tenemos que balancear el mejor precio con las mejores condiciones de inversión en nuestro país… Y que la innovación no va peleada con el acceso”, agregó.

Durante su participación en la ceremonia por el 75 aniversario de Pfizer en México, el funcionario recordó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es garantizar que los más de 130 millones de mexicanos atendidos en el sector salud tengan pleno acceso a servicios de salud y cuenten con terapias más avanzadas.

En este sentido, reveló que la semana pasada se llevó a cabo una de las últimas rondas de negociación con Pfizer para la compra de medicamentos para el periodo 2027–2028.

Derivado de estas negociaciones del último año, Eduardo Clark aseguró que habrá un mayor número de pacientes con acceso a tratamientos avanzados, como terapias innovadoras para cáncer de pulmón de células no pequeñas, medicamentos para dermatitis atópica.

Así como vacunas como la de COVID de última generación “never frozen”, que permitirá llegar de manera más sencilla a más regiones del país; la del virus respiratorio sincitial, así como el biológico contra el neumococo de 20 serotipos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que Pfizer ha aceptado apoyar el desarrollo de la industria farmacéutica en México mediante la transferencia de tecnología en distintas modalidades y la inversión en investigación científica.

“Tenemos una visión de qué viene a futuro y le hemos planteado a Pfizer la necesidad de que nos acompañe en el desarrollo de la industria farmacéutica en nuestro país”, subrayó.

En su intervención, la comisionada de la Cofepris, Imelda Rocío Guzmán, manifestó que la regulación sanitaria no debe verse como un obstáculo, sino como un instrumento técnico y científico que garantice que los insumos que llegan a las familias mexicanas sean seguros, eficaces y de alta calidad.

Explicó que el organismo trabaja en consolidar un modelo regulatorio moderno basado en evidencia científica, confianza institucional y eficiencia operativa, con el objetivo de atraer investigación clínica e inversiones, además de impulsar la competitividad.

“La Cofepris ha asumido un reto de reducir cargas administrativas innecesarias mediante digitalización y simplificación normativa”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el lanzamiento del portal del sistema de vinculación IMPI-Cofepris, que busca agilizar y transparentar la relación entre la propiedad industrial y la regulación sanitaria.

Finalmente, destacó que estos avances permitirán mayor certidumbre jurídica para la innovación farmacéutica, así como una mayor eficiencia en los tiempos de regulación y un acceso más oportuno a medicamentos innovadores y biotecnológicos.