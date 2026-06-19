Mantenimiento en Tren Maya interesa a 18 constructoras

La contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura ferroviaria del tramo 1 al tramo 4 del Tren Maya (de Palenque, Chiapas, a Cancún, Quintana Roo) ocasionó el interés de 18 empresas como parte de una licitación pública de carácter nacional, las cuales podrán integrar consorcios.

La entrega de las propuestas técnicas y económicas (se estima que los trabajos tendrán un costo que rondará los 1,800 millones de pesos) está prevista para el próximo lunes y el fallo se dará a conocer el 12 de julio (estaba previsto para el 23 de junio, lo cual se pospuso por la cantidad de preguntas realizadas).

De acuerdo con la empresa militar Tren Maya, la finalidad del trabajo requerido es mantener y conservar la infraestructura y superestructura de la vía de pasajeros y carga, considerando los siguientes objetivos: preservar la seguridad de las instalaciones, garantizar la disponibilidad y eficiencia de las mismas, alcanzar los niveles deseados de fiabilidad y prolongar su vida útil.

El total de infraestructura ferroviaria a atender es de 1,260 km (considerando vías dobles y laderos) y el contrato será por 365 días naturales.

Entre las firmas participantes están: China Communications Construction Company, Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), Daniferrotools, Construcciones Urales, Construcciones Ferroviarias del Noroeste, COMSA Infraestructuras, Entia de México, GAMI Ingeniería e Instalaciones y ASCH.

De acuerdo a la convocatoria, la paraestatal Tren Maya cuenta con suficiencia presupuestal para pagar los trabajos del presente año (701.3 millones de pesos), pero los compromisos de pago correspondientes al 2027 “quedarán sujetos, para efectos de su ejecución y pago, a la autorización y disponibilidad presupuestaria que apruebe la autoridad competente en cada ejercicio fiscal, en términos de la normatividad aplicable”.

En el sector de la construcción ha trascendido que los trabajos se contratarán únicamente por año debido a que se ha planteado la posibilidad de que posteriormente queden a cargo de ingenieros militares.

Investigación de mercado

Durante enero, la empresa estatal realizó una investigación de mercado para establecer el costo de los servicios y conocer la disponibilidad de las empresas en México. Además, esa información le permitiría determinar el tipo de procedimiento de contratación, de lo que resultó que la mejor alternativa fue la licitación pública nacional electrónica que está en marcha.

Aunque las tareas a realizar estarán debidamente planeadas, se precisó a los interesados que: El mantenimiento correctivo, será llevado a cabo cuando así se requiera con previa autorización de Tren Maya, por motivos de urgencia, contingencia o en su caso deterioro acelerado de la infraestructura ferroviaria, teniendo que dar pronta atención con la finalidad de mantener y/o recuperar la operatividad de las vías e Infraestructura ferroviaria a la brevedad.