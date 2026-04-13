Kimberly-Clark de México busca competir más agresivamente en el negocios de marcas privadas

Kimberly-Clark de México, un fabricante y comercializador de productos de limpieza, cuidado e higiene personal, busca competir “más agresivamente” en el mercado mexicano de marcas privadas, un segmento que ha crecido considerablemente en los últimos años.

“Lo que decidimos hacer es participar más agresivamente en el segmento de marca privada, reunimos un equipo dedicado con activos exclusivos para investigar esto y hemos tenido algunos éxitos tempranos”, aseguró el director general de Kimberly-Clark de México, Pablo González.

Destacó que en esta división tradicionalmente no habían “enfatizado su participación en el pasado”, por lo que seguirán adelante compitiendo porque ello podría traducirse en beneficios adicionales para su crecimiento en el futuro.

El directivo explicó la oportunidad de este segmento, dado que el consumidor cuando está “estirado” (o ajustado en sus gastos) tiende a buscar marcas privadas, lo que explica por qué estos productos están ganando terreno.

Pañales, papel higiénico y cuidado femenino son categorías donde las marcas privadas han ganado cada vez más espacio en los anaqueles de las cadenas minoristas frente a las tradicionales.

“Sin duda este segmento es importante y tanto las grandes tiendas de descuento como los minoristas en general lo están impulsando”, acotó el director general de Kimberly-Clark de México.

No obstante, enfatizó que sus marcas tradicionales seguirán siendo su prioridad, pues recordó que son una empresa de productos de consumo de marca tradicional.

Además, estimó que su nuevo enfoque no afectará en su estructura de costos, por lo menos, en el corto plazo.

“A mediano y largo plazos veremos qué tan exitosos somos y con qué fuerza podemos participar”, manifestó.

El director general de la empresa que fabrica productos bajo las marcas como Pétalo, Huggies y Kleenex, añadió que seguirán con la innovación en sus productos para ofrecer a los consumidores mayor calidad y mejores precios en cada canal.

Aunque Kimberly-Clark de México no cuenta con un segmento dedicado exclusivamente a marcas blancas o privadas, dado que su negocio se centra en marcas propias y licenciadas con la estadounidense Kimberly-Clark, sí participa en la fabricación y comercialización de productos para terceros como cadenas de supermercados, mayoristas, restaurantes y hoteles, entre otros, en categorías como papel higiénico y servilletas a través de su división Profesional.