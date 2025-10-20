KIA México amplía familia de Sportage híbrida, con precio asequible

La automotriz coreana, KIA amplía su estrategia de electrificación en México, al introducir una nueva versión híbrida de Sportage, a un costo más asequible para el consumidor mexicano.

Kia Sportage EX Pack HEV se posiciona ahora como la versión de acceso en la gama híbrida de la SUV compacta, con un costo de 798,900 pesos y también cuenta con la Sportage X-Line HEV, en su tope de gama con el precio de 880,900 pesos.

La SUV Sportage es el modelo más importante de KIA, por el número de ventas y para la imagen de la marca.

La unidad se ubica en el segmento de autos de mayor crecimiento de ventas en el mercado mexicano, mientras que los compactos cae su demanda.

La nueva Kia Sportage EX Pack HEV 2026, se posiciona por debajo de la variante tope de gama X-Line y cuenta con el mismo equipamiento que su contraparte a gasolina, informó la empresa.

De acuerdo con datos del INEGI, Sportage acumula ventas superiores a las 400 entre la versión a gasolina y la hibrida. Por lo que la nueva versión permitirá incrementar la comercialización en el mercado interno, ya que la apuesta de la empresa es lograr 1,000 colocadas mensualmente.

El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales mencionó que la competencia entre las marcas está regida por el precio y los incentivos fuertes que otorgan al consumidor para la adquisición de autos, donde las empresas chinas han mostrado ser más agresivos.

Kia Sportage EX Pack HEV 2026 emplea una mecánica híbrida que combina un cuatro cilindros 1.6 Turbo y un motor eléctrico que en conjunto entregan 227 hp y 258 lb-pie de torque, la potencia es enviada al eje frontal a través de una transmisión automática con mando Shift by Wire de seis velocidades. El consumo combinado de Sportage HEV es de 23.7 km por litro.

“En Kia México estamos comprometidos con la visión global de la compañía de convertirnos en un proveedor de movilidad sustentable, de esta forma, ampliamos nuestra oferta electrificada en el país con esta nueva versión híbrida de Sportage”, comentó Horacio Chávez, Managing Director de Kia México.

Además, Kia Sportage EX Pack HEV representa una opción ideal para los consumidores gracias a su desempeño superior que combina elevados niveles de potencia, con un sobresaliente rendimiento de combustible, espacio interior líder en su clase, el multipremiado diseño Opposites United de Kia y el respaldo de nuestra sólida red de distribuidores, abundó.