KIA concentrará en México la manufactura de su modelo compacto K4

Al confirmar que sus exportaciones a Estados Unidos se mantienen estables ante los aranceles, KIA anuncia que México concentrará la manufactura del modelo compacto K4 para atender más de 40 países en el mundo, bajo su estrategia de diversificar sus envíos.

En el marco del lanzamiento del vehículo K4 hachback-que recientemente obtuvo el reconocimiento de 5 estrellas del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP)- Horacio Chávez, director general de la marca coreana comentó que será exportado a Estados Unidos, Canadá y países de Europa como parte de diversificación de las exportaciones.

De visita a la planta de manufactura de KIA Motor México, Víctor Alemán, senior manager de relaciones públicas y responsabilidad social de la empresa afirmó: “las exportaciones de autos a Estados Unidos se ha mantenido estable, no ha bajado la producción, la estrategia es que la Tucson (SUV de Hyundai que se fabrica en Pesquería) se destina ahora a Canadá. No hubo afectación en la producción para exportación, nada más variamos el destino”.

Dicha estrategia tiene el objetivo de evitar el pago de aranceles en el mercado estadounidense, mientras que el único auto que se exporta a Estados Unidos es el K4 sedán y pronto se hará el hachback, el cual alcanza un contenido regional del 87% dentro del T-MEC. Sobre el contenido restante se paga un arancel promedio de 11% al vecino del norte.

La marca coreana sigue creciendo en México, aseveró Horacio Chávez, incluso K4 sedán ha crecido 24% respecto a su antecesor Forte sedán.

“K4 es un muy buen ejemplo de diversificación, porque estamos exportando no nada más a Estados Unidos sino a más de 40 países y lo que es más importante a países de Europa, en donde los costos de un coche, pues es diferente”, agregó el director de relaciones públicas.

La planta de KIA mantiene la expectativa de producir 280,000 unidades, cifra similar a la reportada en 2024.

KIA celebra los primeros 10 años de la marca en México, “una década en la que con mucho esfuerzo hemos construido no solo una marca sólida con un enfoque centrado en el cliente”.