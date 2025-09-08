KIA K4 Hatchback le pone emoción al segmento

Lanzado en el pasado Auto Show de Nueva York, la versión de carrocería más corta del Kia K4 fue presentada en México y su estilo le asegura un buen desempeño en un segmento en donde las opciones son pocas por lo que el equipamiento, oferta de precios así como mecánica, son los principales diferenciadores.

La variante con el motor turbocargado es la única que puede ordenarse con el color Sparkling Yellow, una tonalidad que aumenta su carácter deportivo.

Lo mejor de lo mejor

El K4 Hatchback está desarrollado sobre la misma plataforma que su hermano sedán, incluso la distancia entre ejes es la misma ( 2,720 mm.), pero como verás el tercer volumen se eliminó para hacerlo más atractivo entre un público más joven. De esta forma es 27 centímetros más corto, una característica que lo hace más fácil de conducir en espacios reducidos, ya sea en las calles o para encontrar un lugar de estacionamiento.

Para esta variante se configuró la versión GT-Line aunque con propiedades específicas para la que equipa el motor atmosférico de ciclo Atkinson así como para el turbo. Ambas se valen de faros led aunque en la turbo tienen la configuración cúbica. El resto como el alerón trasero con luz led, el techo panorámico o los rines de aluminio de 18” en bitono, por mencionar algunos, son de serie.

El volumen de la cajuela va de los 629 a los 1,679 litros con la segunda fila plegada. El respaldo tiene una división 60:40. Ambas versiones tienen los modos Normal, Eco y Sport.

Nada que extrañar

En el interior la atención se dirige al display de casi 30” dividido en una pantalla de 12.3” para el clúster digital, 12.3” para el centro de mando central y de 5” para los controles del climatizador.

La habitabilidad es generosa en ambas filas sin problemas de espacio para las piernas como podría esperarse de la segunda. Los asientos ofrecen un alto nivel de confort aunque hay que decir que los delanteros brillan por su diseño llamativo, sobretodo por la culminación de la cabecera.

Para el equipamiento destacan Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y las paletas de cambio. El audio Harman Kardon con 8 bocinas se reserva a la versión Turbo.

Seguridad

Este modelo que se produce en México, en la planta de Pesquería, lugar desde el cual se exporta a más de 40 mercados, tiene el más alto nivel de seguridad que se puede encontrar. Obtuvo la certificación 5 estrellas de seguridad de acuerdo al Programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), además de equipar 6 bolsas de aire, cámara de visión trasera con guías dinámicas así como Control de estabilidad. También está presenta una suite ADAS con asistencias como Asistente de seguimiento de carril, Asistente de evasión de colisión frontal con función de giro, Asistente de colisión en el punto ciego, entre otras.

La versión equipada con el motor turbo es la única que ofrece Monitor 360°, Asistente de colisión en reversa, sensores de movimiento laterales y monitor de punto ciego en el clúster.

Si bien el número de versiones es menor a lo visto en el sedán, la oferta mecánica es la misma al contar con un motor 2 litros de ciclo Atkinson con 147 caballos de fuerza mientras que el motor turbo es el mismo 1.6 litro GDI con 190 caballos de fuerza y transmisión automática de 8 cambios. En ambas la suspensión trasera es multibrazo.

Ficha técnica

Motor: 2 l, Atkinson / 1.6 l Turbo

2 l, Atkinson / 1.6 l Turbo Potencia hp: 147 / 190

147 / 190 Torque lb-pie: 132 / 195 lb-pie

132 / 195 lb-pie Transmisión: IVT 8 vel / Aut. 8 vel.

Precios