Junta de accionistas de Cox aprueba la compra de Iberdrola México

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la firma energética española Cox aprobó la compra del 100% de Iberdrola México, anunciada el pasado julio por 4,200 millones de dólares, informó la empresa el martes.

Con esta adquisición, Cox, presente en México desde hace más de una década, accede a una plataforma con 2,600 megawatts de capacidad instalada operativa y a la mayor suministradora privada del país, que tiene una cuota de mercado del 25% y genera más de 20 terawatts por hora distribuidos entre más de 500 grandes clientes.

En un comunicado, Cox aseguró que esta operación le posiciona como un actor clave en el mercado energético mexicano y que se enmarca en el nuevo contexto regulatorio energético incluido en el Plan México, que refuerza la seguridad jurídica para la inversión extranjera.

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, ha señalado en la Junta que la absorción de Iberdrola México es "un paso decisivo" en la estrategia global de la empresa y ha añadido que refuerza su presencia en este importante mercado, además de consolidar a Cox como un actor relevante a nivel mundial en los sectores del agua y la energía.

La Junta, celebrada en Sevilla, contó con un quórum del 84.30 % y se aprobaron las tres propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día, con una media de votos a favor del 100 por ciento.

El pasado julio, Cox explicó que la compra de Iberdrola México completa su plan estratégico (2025-2028) tres años antes de lo previsto y que espera cerrar este año con una cifra de ventas proforma cercana a los 3,000 millones de euros y 750 millones de ganancias antes de impuestos, depreciación y amortizaciones (EBITDA).

La compra sigue sujeta a la aprobación de autoridades regulatorias involucradas.