Cox anuncia millonario plan de inversión al 2028 centrando en México

La empresa energética española Cox anunció este jueves que planea invertir 5,500 millones de euros (6,400 millones de dólares) en agua y energías renovables hasta 2028, casi la mitad de los cuales se enfocarán en México.

La actualización de la estrategia se produce después de que la empresa acordara en julio la compra de los activos de Iberdrola en México en una operación valorada en 4.200 millones de dólares, incluyendo deuda, una transacción que el CEO, Nacho Moreno, consideró "transformadora".

Hasta el 80% de la adquisición se financiará con deuda y el resto con capital, dijo Moreno la mañana de este jueves.

Cox aportará aproximadamente el 60% del capital, mientras que los inversores internacionales inyectarán el resto a cambio de títulos preferentes.

"Ya tenemos dos socios comprometidos y estamos en conversaciones adicionales con otros tres", destacó.

El plan de inversión hasta 2028 se apoyará en la venta de algunos activos, informó la empresa a inversores y analistas.

Moreno dijo en agosto que la empresa planeaba más de 10,000 millones de dólares en inversiones en agua y renovables en México para 2030, cifra que incluía la adquisición de activos en el país por 4,200 millones de dólares.

Cox prevé que en 2028 los ingresos y los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones se dupliquen con creces con respecto a los niveles previstos para este año, alcanzando hasta 6,500 millones de euros y 1,600 millones de euros, respectivamente.