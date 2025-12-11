Gilda Garza, en la conquista del mundo del arte

En 2021, la artista plástica Gilda Garza apareció en la lista de los “100 mexicanos más creativos” de la revista Forbes y en marzo de 2022 presentó en el Senado de la República la exhibición Te amo México. Ha expuesto en Dubái, Miami, Las Vegas, Basel. Uno de sus cuadros fue portada de la revista Playboy.

Su serie Reyes y Reinas se exhibió en The Beverly Wilshire Hotel, de Beverly Hills. Para esta exposición, la joyería Jason de Beverly Hills le ofreció una colaboración y juntas presentaron un colgante de la serie Kings con incrustaciones de diamantes.

Los acrílicos y óleos de Gilda Garza tienen reminiscencias en el arte pop, el street art, el expresionismo, con líneas duras, potentes, juguetonas. Gran parte de su obra ha sido ocupada por la misma serie, Reyes y Reinas, con la que la artista ha presentado óleos y acrílicos de figuras de los arquetipos de los naipes, las formas, la tipografía, los detalles de símbolos tan identificables como los diamantes, las picas, el trébol o el corazón, y de los personajes que reinan este mundo de símbolos. Ha hecho cuadros sobre tela y sobre madera, esculturas monumentales y unas pequeñas de cristal. Todas le han llevado a una exposición más global.

De Basel a Murano

Gilda Garza nos recibe en su casa–taller, a las afueras de la ciudad de Guadalajara, donde vive desde hace dos años. Aquí se ha dedicado a darle personalidad a este terreno lleno de vegetación, distanciado del ruido de la ciudad y quienes batallan por llegar al trabajo en horarios matutinos o quienes luchan por escapar lo antes posible de la desbandada urbana.

“Mi proyecto de los Reyes y Reinas nace de un deseo profundo de llevar el arte a las calles, a los espacios donde la gente vive, camina y sueña. Durante años he trabajado la figura de los reyes como símbolo de fuerza, amor y conciencia. Con las esculturas monumentales quise llevar este mensaje del lienzo a la ciudad para que cualquier persona pueda encontrarse con su propia grandeza. Las expectativas que tengo de este proyecto son muy claras. Quiero que estas piezas se conviertan en emblemas urbanos, en puntos de encuentro emocional, en obras que inspiren a mujeres, hombres y jóvenes y se vean reflejados en estos reyes y reinas”, declara Garza en entrevista.

La artista originaria de Torreón, Coahuila, ha estado colaborando con artistas de Murano, una ciudad a los alrededores de Venecia, famosa por su tradición artesanal de vidrio soplado. A toda la obra artística que nace de manos de un maestro de esta región se le llama Cristal de Murano. Gilda Garza relata que está trabajando una serie de seis esculturas de reyes y reinas trabajadas por artistas de Murano. Este tipo de oportunidades, menciona, las ha conseguido con su visión de autogestión.

“Me pone muy contenta colaborar con los artistas de Murano, porque son herederos de una tradición de más de 1,500 años de edad. Tenemos una serie de seis solamente y cada uno es muy diferente, ésa es la cualidad del vidrio, cada pieza es única en sus variaciones. El plan es que se paseen aquí, en México, Miami, Dubái y quizás más tarde se vuelvan a quedar en Murano”.

Relata que el vínculo entre esta hermética industria de piezas artísticas y la artista mexicana se dio en el contexto de Art Basel en 2018. La escultora exhibió en un hotel cercano a la gran feria de arte en Europa y el mundo, pensando en ganarse la mirada de coleccionistas y otros gestores de arte, que entran y salen de hoteles para participar en reuniones, desayunos y visitas a artistas. Ahí, cuenta, se le acercó un representante de una de las familias de mayor tradición de Murano, quien la invitó a colaborar con esa serie de esculturas de cristal.

Un jardín de esculturas

La artista guía una visita rápida por los rincones en su casa que tienen algunas de sus esculturas, una de ellas es la de un rey de corazones que recibe a los visitantes en la puerta de entrada al enorme jardín.

“Hay hoteles que me piden que les lleve mis obras de arte. Y claro que me gusta llevar mis obras y exhibirlas, pero no solamente llevo conmigo mi trabajo, llevo más artistas. Además, aquí en mi casa estoy haciendo un jardín escultórico para poder apoyar a otros artistas, de vez en cuando también vienen compradores y coleccionistas”, concluye.