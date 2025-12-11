El Kremlin acepta que hay coincidencias con la Casa Blanca

Moscú. El Kremlin aseguró el miércoles que las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que afirma que Rusia acabará ganando la guerra y que Ucrania tendrá que ceder territorio, coinciden con la postura de Moscú.

"En muchos aspectos, en lo que respecta a la adhesión a la OTAN, a los territorios y a la pérdida de territorio por parte de Ucrania, coincide con nuestra postura", indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien calificó de "muy importantes" los comentarios de Trump en una reciente entrevista con Político.

En esta entrevista, Trump también calificó a los líderes europeos de "débiles" y pidió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que convoque elecciones.

Según Trump, Rusia tiene una posición de negociación más fuerte en las conversaciones para poner fin a la guerra debido a su tamaño y aseguró que Ucrania nunca se unirá a la OTAN.

Tras la entrevista, Zelenski declaró que estaba dispuesto a convocar nuevas elecciones en Ucrania, siempre que se garantice la seguridad.

La ofensiva de Moscú ha hecho imposible la celebración de elecciones en el país conforme a la legislación ucraniana.

Rusia lleva tiempo pidiendo la destitución de Zelenski, al que considera un líder ilegítimo.

"Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos", dijo Peskov sobre el anuncio de Zelenski.

“Dura” discusión

El presidente Donald Trump dijo que mantuvo ayer un diálogo en "términos bastante duros" con líderes de Reino Unido, Alemania y Francia sobre la guerra en Ucrania y advirtió que nuevas conversaciones podrían suponer "una pérdida de tiempo".

"Discutimos sobre Ucrania en términos bastante fuertes", declaró Trump a reporteros cuando le consultaron sobre una conversación telefónica que mantuvo con el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron.