La diputada Ariana Rejón Lara denunció que Pemex excluyó del reciente aumento salarial a más de 23,000 jubilados y 24,000 trabajadores de confianza, favoreciendo solo al personal sindicalizado. Calificó la decisión como injusta y discriminatoria, mientras legisladores del PAN exigieron corregir lo que consideraron una violación de derechos adquiridos. Integrantes del UNTyPP y jubilados acusaron discriminación sindical y recordaron que una exclusión así “nunca había sucedido” en la empresa productiva del Estado.