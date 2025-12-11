Venezuela volverá a respirar: Machado

Oslo. Las democracias deben estar preparadas para luchar por la libertad si quieren sobrevivir, dijo ayer 10 de diciembre, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un discurso que leyó su hija durante una ceremonia a la que la líder opositora venezolana no pudo asistir, sin embargo, por la noche se confirmó que ya había llegado a Oslo.

La ceremonia arrancó con la interpretación de las canciones "Alma llanera" y "Venezuela" por parte del popular cantante Danny Ocean, seguidas de un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

"Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo", dijo Frydnes, interrumpido por aplausos.

Machado afirmó que el galardón tiene un profundo significado, no solo para su país, sino para el mundo.

"Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz", expresó a través de su hija, Ana Corina Sosa Machado. "Y lo más importante, la lección que los venezolanos pueden compartir con el mundo, es una lección forjada en un largo y difícil camino: si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad".

Un gran retrato de una Machado sonriente colgaba en el Ayuntamiento de Oslo para representarla.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".

“Venezuela volverá a respirar”, manifestó Machado.

Evocando a los anteriores galardonados Nelson Mandela y Lech Walesa, dijo que espera que los luchadores por la democracia "persigan sus objetivos con una pureza moral que sus oponentes nunca exhiben".

"Ninguna democracia funciona en circunstancias ideales. Los líderes activistas deben afrontar y resolver dilemas que nosotros, los espectadores, podemos ignorar. Quienes viven bajo la dictadura a menudo tienen que elegir entre lo difícil y lo imposible", agregó.

No llegó a la ceremonia de premiación, pero María Corina Machado dará una conferencia de prensa hoy jueves en Oslo.

María Corina Machado salió de Venezuela en una lancha el martes y viajó a la isla caribeña de Curazao, desde donde partió en un avión privado con destino a Oslo, según una persona familiarizada con el asunto.

La trampa del carismático

Refiriéndose al fallecido presidente Hugo Chávez, quien fue elegido en 1999 y ejerció el poder hasta su muerte en 2013, Machado afirmó durante la ceremonia: "Cuando el cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente, muchos pensaron que el carisma podría sustituir al Estado de derecho".

"Desde 1999, el régimen se ha dedicado a desmantelar nuestra democracia", indicó.

Desde Washington, el presidente Donald Trump declaraba que "no estaría contento" si Venezuela detuviera a María Corina Machado.

"No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", declaró el mandatario a preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

"Fue muy amable. Dijo que yo debería haber recibido el premio Nobel" recordó Trump, en alusión a la primera reacción de Machado al enterarse del premio.

Machado el centro de atención global.