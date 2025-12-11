EU presiona a CPI para que no investigue a Trump

Washington. El Gobierno del presidente Donald Trump quiere que la Corte Penal Internacional (CPI) enmiende su documento fundacional para garantizar que no investigue al presidente republicano y a sus altos cargos, informó un representante del Gobierno de Trump, y el gabinete amenazó con nuevas sanciones al tribunal si no lo hacía.

Si la CPI no toma medidas sobre esta demanda de EU y otras dos (abandonar las investigaciones de los líderes israelíes sobre la guerra de Gaza y terminar formalmente una investigación anterior a militares estadounidenses por sus acciones en Afganistán), Washington podría penalizar a más responsables de la CPI y podría sancionar al propio tribunal, dijo el representante.

Sancionar al tribunal intensificaría significativamente la campaña de Estados Unidos contra la CPI, que lleva mucho tiempo siendo criticada por responsables estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, que dicen que el tribunal infringe la soberanía de Estados Unidos.

El representante del Gobierno de Trump, que habló bajo condición de anonimato, indicó que Washington ha comunicado sus demandas a los miembros de la CPI y también se las ha hecho saber al organismo.

Los jueces de la CPI emitieron el pasado noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder de Hamás Ibrahim al-Masri por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Para obligar al tribunal de guerra a retirar estos cargos, EU impuso a principios de este año sanciones a nueve responsables de la CPI, incluidos jueces y fiscales.

"Existe una creciente preocupación (...) de que en 2029 la CPI dirija su atención al presidente, al vicepresidente, al secretario de Guerra, y busque abrir procesos contra ellos", agregó el representante de Trump.