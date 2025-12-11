Rechaza EU primer propuesta de México por deuda en agua

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a presionar públicamente a México en medio de las negociaciones bilaterales por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que México debe atender “de inmediato” lo que calificó como un problema de “agua y alcantarillado”, al que consideró “una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y Estados Unidos”.

El mensaje lo acompañó de un video en el que se denuncia el flujo de aguas residuales sin tratar provenientes de Tijuana hacia el río del mismo nombre. “México continúa enviando millones de galones de agua cruda sin tratar”, se asegura en el video el cual lo atribuye a fallas operativas en la principal planta de tratamiento de la ciudad, lo que ha generado riesgos sanitarios en localidades como Imperial Beach y Coronado.

Sobre este tema, a inicios de 2024 el entonces embajador Ken Salazar y Marina del Pilar, gobernadora de Baja California pusieron una primera piedra para construir una nueva planta de tratamiento de agua, la cual se dejó a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2022, en la Comisión Internacional de Límites de Aguas se acordó que se invertirían unos 500 millones de dólares en ambos lados de la frontera para atender el problema.

Desde el martes los equipos técnico-diplomáticos de ambos países sostienen reuniones de emergencia para atender el adeudo hídrico que México mantiene conforme al Tratado de 1944, en particular la exigencia estadounidense de que se entreguen 200,000 acres-pie, unos 246 millones de metros cúbicos, antes del 31 de diciembre, bajo la amenaza de un arancel del 5% si no se cumple.

El martes por la mañana el gobierno federal comenzó el diálogo con sus contrapartes de Estados Unidos con el fin de obtener una solución; una primera propuesta lanzada del lado mexicano para cumplir con las entregas fue rechazada por el vecino del norte que respondió con un nuevo planteamiento por la noche, el cual fue discutido ayer por la mañana. Hasta el cierre de esta edición no se conocía si había un acuerdo.

Temen tensiones bilaterales

El director de Agua Capital, Eduardo Vázquez y el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez Márquez, advirtieron que México enfrenta una combinación crítica de rezagos en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, infraestructura subutilizada, sequía prolongada y debilidad institucional frente a Estados Unidos, lo que eleva el riesgo de tensiones bilaterales y conflictos internos.

Además, advirtieron que el presidente Trump estaría utilizando la presión sobre México por el adeudo del Tratado de Aguas de 1944 para intentar forzar una renegociación del acuerdo dentro del T-MEC, un escenario que, aseguraron, podría ser “sumamente riesgoso” para México.

Para Eduardo Vázquez, la presión de Trump no necesariamente responde a preocupaciones reales sobre el agua, sino a motivaciones políticas y comerciales:

“Igual ni siquiera es el tema del tratado (…) seguramente son temas comerciales y no ‘trading’. Pero los tiene ahí a la mano y los puede ocupar”, consideró.

El especialista insistió en que el adeudo mexicano se ha acumulado por falta de planeación y eficiencia, no por violaciones al tratado.

Mega sequía en el norte

Mientras que, Jorge Arriaga, coordinador de la Red del Agua UNAM, dijo que el país sí puede cubrir sus compromisos, pero la megasequía en el norte de México y Estados Unidos aumenta la complejidad del cumplimiento.

Y es que los datos más recientes de los monitores de sequía de Estados Unidos y México reflejan la situación crítica de la frontera, especialmente en la zona en la que colindan Coahuila, Chihuahua y Texas ya que presenta sequía excepcional, el grado más alto de escasez.

Raúl Rodríguez apuntó que la solución requiere cooperación con el sector agrícola, como en 2020, cuando se lograron transferir 400 millones de metros cúbicos mediante acuerdos con productores, al tiempo que enfatizó que con el tratado México está comprometido a entregar “un tercio del agua del Río Bravo”, lo que no satisface a ciertos sectores en Estados Unidos.

Buscan evitar afectaciones en agricultura

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los equipos de México y Estados Unidos permanecen en negociaciones para acordar el cumplimiento en la entrega de agua establecida en el Tratado de 1944, en medio del reclamo formal del gobierno estadounidense.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que el martes se llevó a cabo una reunión bilateral en la que México presentó una propuesta inicial. Esta fue respondida por la delegación estadounidense por la tarde, lo que derivó en un nuevo intercambio de planteamientos durante la noche.

“El tratado es muy claro en decir que si hubo cinco años de sequía, tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años”, señaló Sheinbaum al reafirmar que México se apega a lo establecido en el acuerdo internacional.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que el gobierno federal trabaja junto con los estados fronterizos para asegurar que cualquier compromiso con Estados Unidos no afecte ni a productores agrícolas ni al abasto de agua para consumo humano.