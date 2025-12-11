Turnan al Ejecutivo federal reforma para eliminar vapeadores

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 76 votos contra 37 del PAN, PRI y MC el decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos, cuyo objetivo es proteger el derecho humano a la salud de la población, mismo que fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación y vigencia.

La enmienda, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece la prohibición total de la fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares en todo el territorio nacional.

Además, refuerza la protección de la salud de la población, especialmente de los grupos más jóvenes, e incorpora mecanismos claros de inspección, control y sanción administrativa para asegurar el cumplimiento de la norma.

El nuevo Capítulo XII TER, denominado “Cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos”, precisa que se entiende por “cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora”.

Se exceptúa de la prohibición, el consumo y posesión cuando no sea con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución o venta.

A quien viole por cualquier medio la prohibición de las conductas señaladas se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

A nombre del PAN, Gerardina Campuzano afirmó que la prohibición desproporcionada no acabará con el vapeo y, por el contrario, “le van a entregar esto directamente al crimen organizado’’.

“Ustedes no son ingenuos, saben perfectamente que, al prohibir y criminalizar sin ofrecer regulación ni alternativas, lo único que van a lograr es allanarles el camino a los cárteles”.